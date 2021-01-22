"Горгуднаме" известного турецкого поэта презентована в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия провёл презентацию книги "Qorqudnamə" ("Горгуднаме") известного турецкого поэта Кенана Чарбога, изданной Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщили Trend Life в Фонде. Книга основана на эпосе "Китаби Деде Горгуд", считающимся общим достоянием тюркского мира.

В своем выступлении президент Фонда Тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравила участников мероприятия с исторической Победой, освобождением исконных земель Азербайджана, и подчеркнула, что данная Победа дарует чувство гордости не только Азербайджану, но и всему тюркскому миру в целом.

Она проинформировала участников мероприятия о недавней поездке в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Агдамский районы.

Было отмечено, что в ходе визита в Азербайджан генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова руководители трех международных организаций тюркоязычных государств провели ряд встреч на высоком уровне и обсудили важные вопросы.

Было подчеркнуто, что главы и представители Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда Тюркской культуры и наследия совершили поездку в освобожденные от оккупации Физулинский и Агдамский районы.

Гюнай Эфендиева отметила, что Агдам - один из исторических городов и древних культурных центров Азербайджана, был разрушен армянскими оккупантами, а Физули был полностью уничтожен.

Участники мероприятия были проинформированы, что первая презентация книги "Qorqudnamə" прошла в Физули. Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подарил издание Фонду по случаю освобождения города Физули от оккупации.

Президент Фонда Тюркской культуры и наследия назвала презентацию книги в Физули – символичной, и еще раз демонстрирующей солидарность двух братских организаций.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что 2020 год вошел в историю независимого Азербайджана и государственности азербайджанского народа как самый памятный и значимый.

Министр добавил, что в текущем году в Карабахе будут проведены "Дни поэзии Вагифа", на этот фестиваль литературы будет приглашён поэт Кенан Чарбога.

Написанная поэтом и изданная ТЮРКСОЙ книга "Qorqudnamə" является одним из значимых изданий, вышедших в свет за последние 10 лет. Эпос "Китаби Деде Горгуд" – литературный памятник Азербайджана и других тюркских народов.

Было отмечено, что согласно подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2007 году распоряжению "О монументальных скульптурных памятниках, мемориальных и архитектурных комплексах в Азербайджанской Республике" в Баку на территории площадью 6 гектаров был создан Парк Деде Горгуда. В центре парка возведен памятник "Китаби Деде Горгуд".

В 2018 году совместно представленная Азербайджаном, Турцией и Казахстаном номинация "Наследие Деде Горгуда: культура эпосов, народные сказания и музыка" вошла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве образца многонациональной культуры.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов в своем выступлении отметил, что очень рад прохождению мероприятия в Международном фонде тюркской культуры и наследия именно в Баку. Говоря о книге, он добавил, что эпос "Китаби Деде Горгуд" является богатством сокровищницы литературы.

На мероприятии председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, ректор Азербайджанского университета языков, народный писатель Камал Абдулла, депутат Милли Меджлиса (парламента), руководитель Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров и директор Национальной библиотеки, профессор Керим Таиров рассказали о значимости издания.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)