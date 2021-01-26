Состоится телеконцерт "Yaşat" народного артиста Мири Юсифа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - SS Production и Общественное телевидение представляют! 31 января 2021 года состоится телеконцерт "Yaşat" народного артиста Азербайджана Мири Юсифа, цель концерта – поддержать семьи шехидов и ветеранов Отечественной войны, сообщает Trend Life.

Во время концерта каждый зритель сможет сделать пожертвование, которое будет передано в фонд "Yaşat" и направлено непосредственно семьям шехидов и ветеранов.

Концерт будет транслироваться на канале ITV. Прозвучат хиты Мири Юсифа, а ведущими концерта станут Наргиз Джалилова и Салех Багиров.

Информационную поддержку мероприятия обеспечивает журнал Nargis. Приглашаем посмотреть концерт 31 января в 18:15 и поддержать тех, кто подарил нам Победу!

(Автор: Вугар Иманов)