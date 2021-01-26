Состоится телеконцерт "Yaşat" народного артиста Мири Юсифа (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - SS Production и Общественное телевидение представляют! 31 января 2021 года состоится телеконцерт "Yaşat" народного артиста Азербайджана Мири Юсифа, цель концерта – поддержать семьи шехидов и ветеранов Отечественной войны, сообщает Trend Life.
Во время концерта каждый зритель сможет сделать пожертвование, которое будет передано в фонд "Yaşat" и направлено непосредственно семьям шехидов и ветеранов.
Концерт будет транслироваться на канале ITV. Прозвучат хиты Мири Юсифа, а ведущими концерта станут Наргиз Джалилова и Салех Багиров.
Информационную поддержку мероприятия обеспечивает журнал Nargis. Приглашаем посмотреть концерт 31 января в 18:15 и поддержать тех, кто подарил нам Победу!
(Автор: Вугар Иманов)
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