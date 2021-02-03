Тунзаля Агаева представила мини-фильм "Моя Шуша" с участием героев Карабахской войны (ВИДЕО)

Культура 3 февраля 2021 10:32 (UTC+04:00)
Тунзаля Агаева представила мини-фильм "Моя Шуша" с участием героев Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила музыкальный мини-фильм "Şuşam mənim" ("Моя Шуша"), сообщает Trend Life.

Музыку к композиции на стихи народного поэта Азербайджана Расула Рзы написала Тунзаля Агаева, аранжировщик – Эмин Керимов. Режиссер проекта - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль, автор сценария – писатель-публицист Гюнель Анаргызы, оператор – Эльмир Сулейманов, монтажер – Рамиз Гусейнов.

В съемках приняли участие герои Карабахской войны Эльмир Наджафов и Фарид Керимов, актеры - Туркай Джафарли, Гюнель Иманова, Джейхун Гасанов, Ильгар Мамедов, Шахрияр Бабаев, а также внук Национального героя Азербайджана Тофига Гусейнова - Тофиг Гусейнов.

В записи композиции участвовал Детский хор под руководством Ульвии Бабирли.

Над образом певицы работали дизайнер, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, стилист Сабина Иманова. Продюсер проекта - Ялчин Джаббаров.

Видеоролик посвящен доблести и мужеству азербайджанских военнослужащих, Великой Победе во Второй Карабахской войне, которую Азербайджан одержал благодаря их героизму, светлой памяти шехидов, пожертвовавших своими жизнями во имя территориальной целостности Родины.

По словам народной артистки, проект получился крайне эмоциональным и очень трогательным.

"Все эти чувства близки каждому из нас. Потому что это была наша глубокая рана, и вот, все завершилось Великой Победой... Шехиды не умирают! Родина неделима!" - написала Тунзаля Агаева в социальной сети.

(Автор: Джани Бабаева)

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