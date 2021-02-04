DokuBaku LAB научит снимать фильмы

БАКУ /Trend Life/ - DokuBaku LAB Международного фестиваля документального кино DokuBaku проводит прием на обучающую программу, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Двухнедельная обучающая менторская программа DokuBaku LAB предназначена для имеющих идею документального фильма, но не знающих, как ее реализовать и с чего начать работу над проектом. DokuBaku LAB поддерживает кинематографистов в разработке проектов с самого начала.

Учебную программу будет вести Нино Орджоникидзе – куратор, опытный наставник и режиссер, работы которой отмечены рядом наград. Также обучающая программа будет сопровождаться лекциями приглашенных спикеров, тренингом по питчингу и т.д..

Подробности об обучающей программе можно узнать на сайте DokuBaku до 10 февраля и там же заполнить заявку на участие. Все заявки пройдут отборочный этап.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)