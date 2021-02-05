Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО)

Культура 5 февраля 2021 14:22 (UTC+04:00)
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие по случаю 103-летия со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Trend Life.

Почтить память выдающегося композитора пришли известные представители культуры и искусства, представители общественности.

На мероприятии министр культуры Азербайджана Анар Керимов подчеркнул, что Гара Гараев – один из ярких представителей национальной композиторской школы.

"Гара Гараев – личность, которая оставила очень большой след в азербайджанской музыкальной культуре. За свою творческую деятельность композитор создал три симфонии, более 20 произведений в симфоническом жанре, более 50 камерных произведений, цикл "24 прелюдии" для фортепиано, две оперы, два балета, мюзикл, написал музыку для кинофильмов и многочисленных театральных постановок в Баку, Москве и Ленинграде (прим. - сейчас Санкт-Петербург). Среди этих произведений – балеты "Семь красавиц" и "Тропою грома", симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", Албанская рапсодия, симфонические гравюры "Дон Кихот" и другие", - сказал министр культуры.

Было отмечено, что Гара Гараев был одним из любимых учеников Дмитрия Шостаковича. И сегодня творческое наследие выдающегося композитора является большой школой для молодого поколения.

Также было подчеркнуто, что сочинения Гара Гараева представлены на канале Mezzo, и вызывают восторг поклонников классической музыки.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде отметила, что Гара Гараев известен как композитор-новатор.

"Вот уже больше 30 лет как среди нас нет нашего выдающегося композитора, но мы каждый день окружены его музыкой. Гара Гараев был не только гениальным композитором, который открыл совершенно новые пути для азербайджанской композиторской школы, но еще и замечательным педагогом, Мастером в полном смысле этого слова", - сказала Ализаде.

Председатель Союза композиторов Азербайджана подчеркнула, что Гара Гараев привнес в западную композиторскую школу восточный шарм, его музыка богата замечательными оркестровыми красками. Мастер открывал новые пути современной композиторской техники.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли в своем выступлении отметил, что музыка Гара Гараева звучит в лучших концертных залах мира и достойно представляет нашу страну.

"Гара Гараев был новатором, его музыкальные эксперименты вызывали восхищение", - добавил народный артист СССР.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметил, что Гара Гараев внес большой вклад в азербайджанскую музыкальную культуру. Творческое наследие выдающегося композитора и сегодня изучается, а созданные им произведения исполняются на сценах престижных залов.

Гара Абульфас оглу Гараев - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), народный артист Азербайджанской ССР (1958), народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вятян" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы. Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки - у Узеира Гаджибейли. К этому времени относится первый композиторский опыт Гараева, и тут уже заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году он принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем - у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.

Творческое наследие Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. В ряде сочинений конца 1940-х - начала 1950 годов ощущается влияние творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами - симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", симфоническая сюита "Семь красавиц", балет на одноимённую тему, ставший вершиной творчества композитора.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки. Её влияние заметно даже в поздний период творчества композитора, когда он обратился к более рациональной технике сочинения и экспериментировал с додекафонией (Третья симфония, Скрипичный концерт).

Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства. Среди них - оперы "Родина" (Vətən, 1945, совместно с Д. Гаджиевым), "Нежность" (монодрама по Анри Барбюсу для женского голоса и камерного оркестра, 1972), балеты "Семь красавиц" (Yeddi gözəl, 1952), "Тропою грома" (İldırımlı yollarla, 1958), "Лейли и Меджнун" (Leyli və Məcnun, 1958), Три симфонии (1943, 1946, 1965), симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" (1947), симфоническая сюита "Семь красавиц" (1949), симфонические эстампы "Дон Кихот" (1960) и другие оркестровые, вокально-симфонические, камерные и вокальные сочинения.

Гара Гараев являлся автором музыки к художественным и документальным фильмам - "На дальних берегах" (1959 год), "Сказание о любви" (1961), "Дон Кихот" (1957), "Вьетнам" (1955), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971, производство СССР - ГДР - Болгария - Югославия) и многих других.

Он умер 13 мая 1982 года в расцвете своего творческого таланта. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане государственные документы об образовании будут предоставляться в электронном порядке
В Азербайджане государственные документы об образовании будут предоставляться в электронном порядке
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной
В Азербайджане будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха (ВИДЕО)
В Азербайджане будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Госконцерн Туркменистана ведет работу по налаживанию малоформатных производств Бизнес 15:13
SOCAR открыл новый заправочный комплекс в Киеве (ФОТО) Энергетика 15:10
Продолжается реконструкция автодороги Огуз - Шеки - агентство автомобильных дорог (ФОТО) Экономика 15:07
Армянская власть скрывает от народа гибель сотен военнослужащих – депутат Политика 14:53
Более доступное общение с обновленными тарифами «Sərbəst»! ИКТ 14:51
В Азербайджане государственные документы об образовании будут предоставляться в электронном порядке Общество 14:45
Президент Ильхам Алиев наградил Юань Сикуня орденом "Достлуг" Политика 14:40
Bank BTB увеличил совокупные активы по итогам 2020 года Финансы 14:28
Минэнерго Туркменистана перевыполнило план по производству и экспорту электроэнергии Энергетика 14:22
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) Культура 14:22
Туркменистан обнародовал производственную статистику по строительным работам за 2020 год Строительство 14:19
Азербайджан начал транспортировку нефтяного кокса в еще одну страну Транспорт 14:03
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане Казахстан 13:58
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной Общество 13:58
Обвал глобальной IT-инфраструктуры в ближайшей перспективе маловероятен - Азербайджанская IT-компания ИКТ 13:56
Tesla отзывает в Китае свыше 36 тыс. электромобилей США 13:55
Два проекта с использованием искусственного интеллекта представили в Алматы ИКТ 13:54
Межведомственную комиссию по промышленной политике хотят создать в РК Бизнес 13:51
В Карсе продолжаются турецко-азербайджанские учения "Зима-2021" (ВИДЕО) Политика 13:45
Bank BTB за 2020 год вдвое сократил обязательства перед Центробанком Азербайджана Финансы 13:36
В Азербайджане будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха (ВИДЕО) Общество 13:30
Азербайджан сократил импорт пластмасс в 2020 году Бизнес 13:25
В воинской части Госпогранслужбы Азербайджана прошла церемония присяги молодых солдат (ФОТО) Политика 13:20
В Баку завтра ожидается до 9 градусов тепла Общество 13:14
Защитные решения Азербайджана от киберугроз можно считать надежными ИКТ 13:10
В двух освобожденных районах Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины Экономика 13:01
Там хотелось летать... - Фархад Бадалбейли о визите в город Шуша Культура 12:56
На нацвалюту приходится около половины банковских вкладов в Азербайджане к началу 2021 г. Финансы 12:54
Туркменистан выдвинул инициативы по расширению партнерства с ЭСКАТО Бизнес 12:44
Видеокадры из села Солтанлы Джабраильского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:40
ПЕА выразила протест Европейской народной партии Политика 12:38
Туркменистан и ОАЭ подписали ряд меморандумов по сотрудничеству Бизнес 12:24
В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом Россия 12:24
Брокер Robinhood снял ограничения на торги акциями США 12:19
SOCAR Trading применяет решение J.P. Morgan для отчетности в режиме реального времени Энергетика 12:16
ВВП Индии в 2022 финансовом году вырастет на 10,5% Другие страны 12:12
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538 Грузия 12:08
В Баку COVİD-19 выявлен у 5 учителей и 1 учащегося (ФОТО) Общество 12:05
Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 11:55
Северная Македония стремится получить доступ к азербайджанскому газу Энергетика 11:48
Продолжается работа по восстановлению здоровья раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:41
АБР реализует программу по финансированию торговли и цепочки поставок в Грузии Бизнес 11:35
В Казахстане представлен концепт Нацпроекта по развитию АПК до 2026 года Бизнес 11:34
В минувшем году Азербайджан значительно увеличил экспорт в Беларусь Бизнес 11:17
Азербайджанцы выберут лучших российских артистов 2020 года - Новое Радио AWARDS Звёздный мир 11:15
В ВОЗ обеспокоены вопросом эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса Европа 11:13
Цена на азербайджанскую нефть превышает отметку в $59 за баррель Финансы 11:05
Реализация проекта газового интерконнектора IGB задерживается Энергетика 11:01
Молодежь Азербайджана и России встретилась в виртуальном пространстве (ФОТО) Культура 10:56
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки яблок с более чем 20 азербайджанских предприятий Бизнес 10:51
Pfizer отозвала заявку на использование ее вакцины от коронавируса в Индии США 10:49
К программам активной занятости привлечены 2500 членов семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана Общество 10:41
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков превышает 622 млн манатов Финансы 10:36
Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии - газета "Azernews" Политика 10:34
Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч Финансы 10:31
Золото и серебро в Азербайджане вновь подешевели Финансы 10:16
Совершенство в простоте Improtex Motors представил новый Rolls-Royce Ghost (ФОТО) Общество 10:09
Equinor прокомментировала информацию о закрытии своих офисов в Азербайджане Энергетика 10:06
Со светофоров на ряде улиц Баку будут убраны цифровые таймеры – БТА Общество 10:04
Рубль и лира подорожали к манату Финансы 09:45
Новый глава Агентства по разминированию Азербайджана представлен коллективу Политика 09:40
Чистый убыток Ford превысил миллиард долларов США 09:37
Нефть дорожает в ожидании результатов снижения её добычи Энергетика 09:34
Когда возобновит работу Бакинский метрополитен? Общество 09:29
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана ускорит развитие ненефтяной промышленности Бизнес 09:19
Азербайджан является важной частью диверсификации энергоснабжения Европы – МИД Австрии Энергетика 09:00
Гонконг не будет обслуживать счета, оформленные на паспорта заморских территорий Британии Финансы 08:56
Казахстан обсуждает вопросы приобретения турецких беспилотников Казахстан 08:51
В Бразилии принят закон, который упростит регистрацию "Спутника V" Другие страны 08:35
Авторынок Великобритании начал год с наихудшим показателем за полвека Бизнес 08:26
Производство бытовой техники в Иране достигнет рекордного уровня в текущем году Экономика 08:10
1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:07
Правительство Грузии расшило программу субсидирования кредитов бизнеса Финансы 08:05
Oбзор присутствия ВС США за рубежом проведут при консультациях с союзниками - Пентагон США 07:48
Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V" Другие страны 07:31
NASA поручило компании Firefly доставить исследовательскую аппаратуру на Луну США 07:07
Минздрав Японии намерен одобрить вакцину Pfizer 15 февраля Другие страны 06:51
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США США 06:25
В Перу выявили бразильский штамм коронавируса Другие страны 06:09
Отправка Нацгвардии в Вашингтон после беспорядков стоила властям США $480 млн Финансы 05:48
Меркель заявила, что поворотная точка второй волны пандемии в ФРГ пройдена Европа 05:31
Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID США 05:09
Фон дер Ляйен заявила, что не знает, когда сделает прививку от коронавируса Европа 04:50
Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге Спорт 04:27
Разработчик машин для голосования в США подал иск против Fox News и адвокатов Трампа США 04:03
Биологи из Гарварда превратили плавники аквариумной рыбки в подобие лап США 03:49
В США заявили, что будут противостоять Китаю с "позиции силы" во всех сферах США 03:35
Обвинители хотят, чтобы Трамп на следующей неделе дал показания в рамках импичмента США 03:14
"Челси" нанес "Тоттенхэму" третье поражение подряд в чемпионате Англии Спорт 02:51
Главы МИД "евротройки" и США обсудят возобновление иранской ядерной сделки Европа 02:27
В мире за сутки выявили более 464 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:06
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Финансы 02:05
США пересмотрят дислокацию войск за рубежом, приостановив вывод сил из Германии США 01:39
Россельхознадзор разрешил с 8 февраля поставки яблок еще с 28 предприятий Азербайджана Бизнес 01:16
Новая администрация США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа США 00:55
8 815 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 00:37
Власти Германии запретили "Ливерпулю" въезд на матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом" Спорт 00:18
Новая инженерная техника и оборудование доставлена из Турции в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 00:01
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство Транспорт 00:01
Глава МИД РФ и Госсекретарь США обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями Россия 4 февраля 23:54
Все новости