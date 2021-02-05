Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие по случаю 103-летия со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Trend Life.

Почтить память выдающегося композитора пришли известные представители культуры и искусства, представители общественности.

На мероприятии министр культуры Азербайджана Анар Керимов подчеркнул, что Гара Гараев – один из ярких представителей национальной композиторской школы.

"Гара Гараев – личность, которая оставила очень большой след в азербайджанской музыкальной культуре. За свою творческую деятельность композитор создал три симфонии, более 20 произведений в симфоническом жанре, более 50 камерных произведений, цикл "24 прелюдии" для фортепиано, две оперы, два балета, мюзикл, написал музыку для кинофильмов и многочисленных театральных постановок в Баку, Москве и Ленинграде (прим. - сейчас Санкт-Петербург). Среди этих произведений – балеты "Семь красавиц" и "Тропою грома", симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", Албанская рапсодия, симфонические гравюры "Дон Кихот" и другие", - сказал министр культуры.

Было отмечено, что Гара Гараев был одним из любимых учеников Дмитрия Шостаковича. И сегодня творческое наследие выдающегося композитора является большой школой для молодого поколения.

Также было подчеркнуто, что сочинения Гара Гараева представлены на канале Mezzo, и вызывают восторг поклонников классической музыки.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде отметила, что Гара Гараев известен как композитор-новатор.

"Вот уже больше 30 лет как среди нас нет нашего выдающегося композитора, но мы каждый день окружены его музыкой. Гара Гараев был не только гениальным композитором, который открыл совершенно новые пути для азербайджанской композиторской школы, но еще и замечательным педагогом, Мастером в полном смысле этого слова", - сказала Ализаде.

Председатель Союза композиторов Азербайджана подчеркнула, что Гара Гараев привнес в западную композиторскую школу восточный шарм, его музыка богата замечательными оркестровыми красками. Мастер открывал новые пути современной композиторской техники.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли в своем выступлении отметил, что музыка Гара Гараева звучит в лучших концертных залах мира и достойно представляет нашу страну.

"Гара Гараев был новатором, его музыкальные эксперименты вызывали восхищение", - добавил народный артист СССР.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметил, что Гара Гараев внес большой вклад в азербайджанскую музыкальную культуру. Творческое наследие выдающегося композитора и сегодня изучается, а созданные им произведения исполняются на сценах престижных залов.

Гара Абульфас оглу Гараев - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), народный артист Азербайджанской ССР (1958), народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вятян" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы. Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки - у Узеира Гаджибейли. К этому времени относится первый композиторский опыт Гараева, и тут уже заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году он принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем - у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.

Творческое наследие Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. В ряде сочинений конца 1940-х - начала 1950 годов ощущается влияние творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами - симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", симфоническая сюита "Семь красавиц", балет на одноимённую тему, ставший вершиной творчества композитора.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки. Её влияние заметно даже в поздний период творчества композитора, когда он обратился к более рациональной технике сочинения и экспериментировал с додекафонией (Третья симфония, Скрипичный концерт).

Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства. Среди них - оперы "Родина" (Vətən, 1945, совместно с Д. Гаджиевым), "Нежность" (монодрама по Анри Барбюсу для женского голоса и камерного оркестра, 1972), балеты "Семь красавиц" (Yeddi gözəl, 1952), "Тропою грома" (İldırımlı yollarla, 1958), "Лейли и Меджнун" (Leyli və Məcnun, 1958), Три симфонии (1943, 1946, 1965), симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" (1947), симфоническая сюита "Семь красавиц" (1949), симфонические эстампы "Дон Кихот" (1960) и другие оркестровые, вокально-симфонические, камерные и вокальные сочинения.

Гара Гараев являлся автором музыки к художественным и документальным фильмам - "На дальних берегах" (1959 год), "Сказание о любви" (1961), "Дон Кихот" (1957), "Вьетнам" (1955), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971, производство СССР - ГДР - Болгария - Югославия) и многих других.

Он умер 13 мая 1982 года в расцвете своего творческого таланта. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)