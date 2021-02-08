Perfect troupe – новый проект азербайджанских вокалистов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева создана новая группа молодых вокалистов "Perfect troupe", сообщили Trend Life в пресс-службе дворца. Автором идеи нового проекта, который будет направлен на развитие и пропаганду классического искусства среди молодежи, выявлению талантов, является директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

По словам Рамиля Гасымова, для вокалистов созданы все условия, чтобы раскрыть их творческий потенциал и способствовать продвижению творческой молодежи на большую оперную сцену. С молодыми талантами для профессионального развития работают именитые деятели музыкального мира.

После завершения пандемии проект приобретет более широкий масштаб, будут представлены музыкальные спектакли, классические произведения, оперы и романсы в сценическом формате. В течение года будут также представлены различные проекты.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)