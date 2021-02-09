Назначен проректор Бакинской академии хореографии

БАКУ /Trend Life/ - Соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова заслуженный артист Азербайджана Азиз Гараюсифли назначен проректором по учебной работе Бакинской академии хореографии, сообщили Trend Life в министерстве.

Азиз Гараюсифли родился в 1968 году в Баку. В 1987 году окончил среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля по классу кларнет, в 1994 году – Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (БМА) по классу артист оркестра и камерного ансамбля.

С 1990 года солист оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 1994-1996 годах был руководителем оркестра Оперной студии БМА, 1996-2016 годах солистом Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

Также занимал должность директора Центральной школы искусств имени Гара Гараева. Будучи директором учреждения, он уделял большое внимание хореографическому искусству, по его инициативе в школе была создана танцевальная группа "Alov".

В 2018 и 2019 году Гараюсифли выступал с докладом на VII и VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он является членом общественного совета Российской академии музыки имени Гнесиных, которой присвоен статус базовой организации государств-участников СНГ по сотрудничеству в области музыки и образования в сфере культуры и искусства. Азиз Гараюсифли также в качестве члена жюри представлял нашу страну на международных конкурсах.

В 2012 году он удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана".

С 2018 года Гараюсифли доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)