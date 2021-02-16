Познаем наше христианское наследие – Александро-Невская церковь в Гяндже (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" ("Xristian irsimizi tanıyaq") представлен видеоролик, посвященный православному храму – Александро-Невской церкви в городе Гянджа, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Церковь была построена в 1887 году на благотворительные средства как местных православных, так и мусульман. Здание возведено в византийском стиле из кирпича. В 1931 году храм был закрыт советской властью, в 1935-1938 годах помещение использовалось как краеведческий музей. Позднее музей был перенесён в другое здание (мечеть), а храм стал использоваться в качестве склада.

В 1946 году храм был возвращён Русской Православной церкви.

Александро-Невская церковь считается одним из старейших православных храмов в Азербайджане. От старого интерьера церкви сохранились различные иконы, среди которых икона святого благоверного князя Александра Невского и икона святой Марии Магдалины.

В 2017 году прошло мероприятие по празднованию 130-летия со дня открытия церкви

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, и другим находящимся в Азербайджане храмам и святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-Удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе, Албанской церкви (Трехсвятительская церковь) в Шеки, Кафедральному собору Святых Жён-Мироносиц, Церкви Спасителя – немецкой лютеранской церкви, Католической церкви пресвятой Девы Марии в Баку, Церкви святого Георгия в селе Гахингилов Гахского района и Лютеранской церкви в городе Шамкир.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)