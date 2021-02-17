Названы победители художественного конкурса "Карабахская Победа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Названы победители художественного конкурса "Карабахская Победа" ("Qarabağ Zəfəri"), организованного Фондом молодежи Азербайджана и Фондом молодежи Турции в честь Победы в Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе ФМА.

Конкурс проводился с 15 декабря 2020 года. Главная цель проекта – представление широкой общественности Победы глазами молодых художников Азербайджана и Турции, дальнейшее укрепление братских отношений.

В конкурсе приняли участие более 200 художников от 14 до 17 лет из городов и регионов Азербайджана. В состав жюри входил профессорский состав Азербайджанской государственной академии художеств – народные художники Фуад Салаев, Салхаб Мамедов и заслуженный художник Азад Зейналов.

Первое место заняла Севиндж Алигулиева, второе – Махлуга Гасанли, третье – Айла Байрамлы, для которых будет организована поездка в Турцию. Сертификатами и поощрительными призами со стороны Фонда молодежи Азербайджана отмечены Нигяр Гулиева, Хаджар Фарзалиева, Саид Искендеров, Ляман Гасанли, Кенуль Ализаде, Амина Гаджилы и Фидан Аллахвердиева.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)