Книги об Азербайджане вызвали большой интерес на Минской международной выставке – Захра Бадалбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке с участием представителей из 20 стран в выставочном центре "БелЭкспо". В нашем павильоне представлены книги об истории, культуре, традициях, общественной и политической жизни страны, художественная литература и издания о Карабахе, которые вызвали большой интерес гостей выставки, сообщила Trend Life участница экспозиции, поэтесса, композитор и пианистка Захра Бадалбейли.

Азербайджанская делегация также приняла участие на Международном симпозиуме литераторов "Писатель и время", поделившись об истории и развитии классической и современной литературы.

"Нам трудно даже представить мир, в котором нет книги. Книга играет огромную и наиболее важную роль в жизни человека. Несмотря на век высоких технологий и возможности почерпнуть информацию из множества источников, ничто не сможет заменить бесценный источник знаний – книги. И сколько бы не говорили об удобстве электронных книг, ничто не заменит "живую" бумажную книгу и шелест ее страниц. Роль книг в нашей жизни сложно переоценить. Книги обогащают наш внутренний мир, позволяя окунуться в разные эпохи, из книг мы узнаем о судьбах разных людей, учимся чему-либо на чужом опыте, а порой и вдохновляемся на новые свершения. Общение с книгой помогает человеку развиваться и совершенствоваться, раскрывается целый мир интересных событий, глубоких душевных переживаний, интеллектуальных открытий", - сказала Trend Life Захра Бадалбейли, которая представила в экспозиции свои произведения "В твоих руках" и "За бесконечностью явлений".

Девиз выставки "Книга объединяет людей и страны". Главная экспозиция выставки символично оформлена в стиле единого общего дома, который, естественно, состоит из комнат - павильонов. Пространству придали "домашнюю атмосферу", разделив на “комнатные библиотеки”. В гостиной проходят встречи с современными писателями, сымпровизирована оригинальная авторская "кухня". Например, в кабинете писателя представлены лучшие книги всех стран СНГ по истории, культуре, искусству, проходят встречи писателей с посетителями выставки. На детской площадке предоставлена возможность не только увидеть книжные новинки, узнать о создании книг, но и интересно провести время родителям с детьми. Также представлена широкая культурная и деловая программа.

Выставка, организованная Министерством информации Республики Беларусь и Минским городским исполнительным комитетом, будет работать до 21 февраля. В ее экспозицию вошли печатные издания из Азербайджана, Турции, Пакистана, Австрии, России, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и других стран.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)