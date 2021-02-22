Как азербайджанец оставил бизнес и стал популярным певцом в России (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) стал гостем очередного выпуска передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

В ходе беседы с ведущим шоу Иваном Ургантом Jony рассказал, что с детства мечтал связать свою жизнь с творчеством.

По словам певца, его отец тоже пробовал себя в музыке, однако в дальнейшем занялся бизнесом. Он хотел, чтобы сын продолжил его дело, и поэтому Jony поступил в университет на факультет международного бизнеса. По окончании магистратуры он сказал отцу, что все же хочет попробовать свои силы в музыке.

Певец также рассказал, как появился его псевдоним: "Это произошло случайно, я смотрел мультфильм "Джони Браво", и пародировал главного героя. И мама начала меня в шутку называть Джони".

Он добавил, что псевдоним "прижился" уже в московской школе.

В ходе эфира Jony исполнил свою новую песню "Падаю – Поймай".

Jony – исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

Артист принимал участие в различных музыкальных проектах, среди которых фестиваль "ЖАРА" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)