Азербайджанский виолончелист вошел в список 30 блестящих музыкантов мира

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский виолончелист-виртуоз Джамал Алиев, проживающий в Лондоне, вошел в список 30 самых блестящих музыкантов мира в возрасте до 30 лет, сообщает Trend Life со ссылкой на ClassicFM.

Список 30 блестящих музыкантов из разных стран мира, исполняющих классическую музыку на различных инструментах, составлен в рамках проекта музыкальной радиостанции Classic FM (Великобритания) и известного британского виолончелиста Джулиана Ллойда Уэббера.

Отметим, что Джамал Алиев с 13 лет живет и учится в Лондоне. В своих интервью он всегда с огромной любовью говорит об Азербайджане: "Азербайджан - моя Родина, и где бы я ни жил, город Баку навсегда останется для меня самым родным местом на Земле".

Джамал Алиев принимал участие в фестивалях, а также выступал с сольными концертами в Турции, Великобритании, Франции, Швейцарии, Китае и ряде других стран. Музыкант впервые в истории Азербайджана выступил соло в сопровождении оркестра в программе BBC Introducing Classical Artist на радиостанции BBC.

Выступления Джамала Алиева проходили в престижных концертных залах, среди которых Вигмор-холл (Wigmore Hall), в сопровождении Королевского филармонического оркестра, Симфонического оркестра Бирмингема, Филармонического оркестра (Philharmonia Orchestra) и других.

(Автор: Джани Бабаева)