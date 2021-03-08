Позитивные эмоции и прекрасное настроение – музыкальный презент к 8 Марта (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку представила онлайн-концерт в честь Международного женского дня 8 Марта, сообщает Trend Life. Программа организована в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В концертной программе под названием Zərif dünya ("Нежный мир") прозвучали сочинения азербайджанских и европейских композиторов. Концерт Zərif dünya стал традиционным музыкальным подарком Филармонии к 8 Марта. В текущем году в связи с карантинным режимом из-за пандемии коронавируса мероприятие представлено зрительской аудитории в онлайн-формате на страницах Филармонии в соцсетях.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева выступили участники проекта "Gənclərə dəstək" лауреаты республиканских и международных конкурсов: скрипачи Хумай Гаджизаде, Хаджиджа Гаджилы, Фидан Мусаева, Елизавета Кизель, Шукюфа Расулова, исполнительница на альте Шамс Алили, исполнители на гануне Солмаз Рагимова и Захра Мамедова, вокалистка Юсра Муртузалиева, пианистки Зулейха Абдуллаева и Фатима Алиева, виолончелистка Джалала Исмаилова, кларнетист Асим Рзаев. Концертмейстеры программы – Нармин Рзаева и Светлана Ахмедова.

Наряду с сочинениями выдающихся композиторов, было исполнено произведение участника "Gənclərə dəstək" Рузгяра Ахмедзаде.

Концерт Zərif dünya дарит слушателям позитивные эмоции и прекрасное настроение. Проникновенное, точное исполнение юных музыкантов, удивительная красота сочинений создает праздничный настрой в Международный женский день.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)