Признания в любви солдату от народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На свете есть много разных профессий: врач, строитель, учитель, водитель и т.д., но есть одна особенная - Родину защищать. Наша родина – это Азербайджан, где мы с вами живем. Родина – значит родная, как мама и папа. Родина у каждого человека одна и защищать ее – это священный долг. Века проходят, а в памяти людей остаются те, кто геройски отстаивал свободу и независимость своей страны. Независимо от должности, звания этих людей ими гордятся и уважают, потомки помнят их дела и подвиги.

"За Родину будем стоять насмерть",- говорили азербайджанские бойцы в период Карабахской войны. Они становились героями и шехидами, благодаря своей стойкости и мужеству, вере и верности высшим нравственным ценностям, в ожесточённых боях разбивая армянских агрессоров, освобождая земли от оккупации. И сегодня с честью и достоинством Солдат Азербайджана стоит на страже родной земли.

Этому посвящен новый клип народной артистки, певицы и композитора Тунзали Агаевой "Mənim Əsgər Sevgilim" (Признания в любви солдату), который снят в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, сообщает Trend Life. Режиссер – Джалал Кенгерли, оператор – Гасан Асланов, слова и музыка – Джейран Садигбейли, аранжировка – Эмин Каримов, makeup – Сабина Иманова, Beauty Academy by Anar Agakishiyev, продюсер – Ялчын Джаббаров.

(Автор: Вугар Иманов)