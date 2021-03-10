Разрабатывается проект по восстановлению Дома-музея Бюльбюля в Шуше – министр

БАКУ /Trend Life/ - Разрабатывается проект по восстановлению Дома-музея Бюльбюля в городе Шуше, сказал в среду журналистами министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Как вы знаете, Полад Бюльбюльоглу (посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана, сын выдающегося певца, народного артиста СССР Бюльбюля - прим. автора) недавно посетил город Шушу. Сейчас разрабатывается проект по восстановлению Дома-музея Бюльбюля, и после того, как он будет утвержден, начнутся работы", - подчеркнул Керимов.

Напомним, что Дом-музей Бюльбюля функционировал до оккупации Шуши - 8 мая 1992 года и является филиалом Мемориального музея в Баку. Именно в этом доме родился Бюльбюль (Муртуза Мешади Рза оглу Мамедов, 1897 - 1961 гг.), здесь прошли его детские годы, здесь он впервые приобщился к миру музыки, слушал известных ханенде. 29 июля 1983 года состоялось торжественное открытие филиала музея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)