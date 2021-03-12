Президент ассоциации "Опера Европа" одобрил предложение азербайджанского дирижера

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев представит Азербайджан на онлайн-форуме участников Международной ассоциации "Опера Европа".

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе дирижера.

На встрече в рамках форума, которая состоится 25 марта, будет обсуждаться текущая ситуация, связанная с выпуском новых премьерных спектаклей в 2021 году и организацией безопасности рабочего процесса в оперных театрах мира в свете последних ограничений из-за пандемии коронавируса.

В форуме примут участие художественные руководители и директора по кастингу оперных театров из 43 стран мира.

Следующие встречи в рамках форума "Опера Европа" состоятся 26 и 31 марта, 16 и 21 апреля.

Отметим, что четвертого марта в ходе обсуждений программы Международного дня оперы, отмечаемого 25 октября, дирижер Эйюб Гулиев предложил проведение международного оперного гала-концерта с участием лучших оперных певцов Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Омана, Катара и ОАЭ.

Идея вызвала большой интерес и была одобрена президентом Ассоциации "Опера Европа" Николасом Кейном.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)