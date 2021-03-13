Впервые в Баку персональная выставка Нигяр Нариманбековой! Ода сильной женщине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская художница Нигяр Нариманбекова - творец красоты, маг, кудесник прекрасного. Каждый мазок, каждое движение ее кисти - это как взмах волшебной палочкой. Ее полотна завораживают и погружают зрителя в загадочный мир.

Творчество Нигяр Нариманбековой покорило Европу, в Париже выставки художницы проходили с огромным успехом, вызывая восторг и восхищение французской публики. Ее картины получили признание со стороны европейских критиков, искусствоведов, художников. Нигяр Нариманбекова - обладательница престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно"), ее имя включено в реестр лучших художников Франции, она неоднократно награждалась международными премиями.

Нигяр Нариманбекова живет и работает в Азербайджане и Франции. Два города - Баку и Париж – переплелись в судьбе и творчестве художницы. И если французской публике не раз выпадала возможность лицезреть ее полотна, то бакинскому зрителю только сейчас открывается тот самый особый мир Нариманбековой.

Впервые в столице Азербайджана проходит персональная выставка Нигяр Нариманбековой – человека необыкновенного таланта, профессионала и настоящего мастер своего дела. Экспозиция представлена в Бакинском центре искусств Yeni Gallery, куратор и организатор проекта - Лейла Агамалова.

Центральные работы на выставке - два полотна из новой серии "Карабахские красавицы". К ее созданию художница приступила с первых дней Второй Карабахской войны. Из этой серии на вернисаже представлены картины "Карабахская Мадонна" и "Шушинская красавица. Хары бюльбюль".

Работа над серией продолжается, по словам Нигяр Нариманбековой, эскизы полностью готовы, и сейчас нужно перенести их на холст. В серию войдут 25 картин, после их экспозиции в Баку художница представит полотна во Франции.

"Серия "Карабахские красавицы" отражает образы женщин - поэтесс, художниц, музыкантов… Ведь Карабах – это родина талантов. За спиной мужчины, совершающего подвиг, стоит сильная женщина, она обеспечивает надежный тыл. Хочу, чтобы все знали о смелых азербайджанских женщинах, защищающих свои земли, оберегающих мужей, воспитывающих мужественных сыновей. Именно им я посвящаю серию "Карабахские красавицы". Горжусь своей прекрасной Родиной! В Азербайджане еще в 1918 году женщины получили избирательное право – впервые на мусульманском Востоке. И сегодня мудрые, сильные азербайджанские женщины участвуют в политической, экономической, социальной сферах нашей страны. Современная азербайджанская женщина трудится на благо Родины, принимает важные решения, и параллельно она - хранительница домашнего очага, прекрасная жена, мама, бабушка", - рассказывает Нариманбекова.

Женский образ занимает особое место в творчестве художницы. Нигяр Нариманбекова стремится показать внутренний мир женщины с ее тревогами, печалями, радостями, когда она одинока или влюблена, когда наполнена счастьем или, наоборот, пребывает в унынии.

"Героини моих картин, несмотря на любые трудности, верят - впереди светлое будущее. И никакая злость или коварство окружающих не сможет ее сломить. Женщина полна романтизма, светлых чувств, веры в прекрасное, она верит и доверяет, но порой становится заложницей обстоятельств. И даже пройдя через предательство, она поднимается, и у нее снова вырастают крылья. Несмотря на внутреннюю силу, все женщины – это те же девочки, которые играли в куклы. Мы также верим в чудеса, в то, что однажды кукла может ожить и превратиться в маленького эльфа. И в каждой моей работе присутствует маленький ангел-хранитель как символ надежды на то, что завтра будет новый рассвет", - отмечает она.

Наряду с "Карабахскими красавицами" на вернисаже представлены картины из серий "Театр и балет", "Сны детства", а также посвященные Парижу. Это картины "Неизвестная любовь", "Парижанка", "Я люблю тебя, Париж", Ностальгия", "Марионетка", "Искусственные крылья", "Птица счастья", "Девочка-ночь" , "Влюбленный Буффон", "Рождение ангела", "Благословение", "Клоун и балерина (Адажио)", "Карнавал" и другие. В целом - 22 полотна.

Открытие первой персональной выставки в родном Баку для Нигяр Нариманбековой - огромное счастье. Она признается, что до сих пор не может поверить, что удалось организовать экспозицию.

Организаторы выставки также напоминают, что в связи с действующими в стране карантинными мерами число посетителей, которые могут одновременно находиться в галерее, лимитировано (не более 10 человек).

Для желающих не только посмотреть картины, но и лично познакомиться и пообщаться с их автором, Нигяр Нариманбекова будет присутствовать в галерее с 16:00 до 19:00.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)