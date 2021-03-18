Коллектив Русской драмы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденами, медалями и почетными званиями

Культура 18 марта 2021 23:15 (UTC+04:00)
Коллектив Русской драмы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденами, медалями и почетными званиями

БАКУ /Trend Life/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 марта подписал распоряжения о награждении орденами и медалями и присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Распоряжения Президента вызвали у коллектива театра безмерную радость и благодарность. Коллектив театра выражает искреннюю и глубокую признательность за внимание и высокую оценку их творческого труда и деятельности храма искусства, в котором они служат на протяжении долгих лет.

В коллективе отмечают, что высокие награды и почетные звания, которых сотрудники театра удостоены по распоряжению Президента Азербайджана, повышают их ответственность, и они отныне приложат все усилия во имя развития и процветания национальной культуры и театрального искусства.

В беседе с Trend Life директор театра, член Союза театральных деятелей, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев отметил, что коллектив театра всегда чувствует внимание и заботу главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особым вниманием и заботой относился к культуре и искусству. Успехи и достижения театральных деятелей нашей страны достигнуты в первую очередь благодаря большому вниманию и заботе Президента об этом виде искусства.

В театре все рады и горды награждением членов коллектива государственными наградами и присвоением им почетных званий. В связи с пандемией коронавируса уже год как закрыты театры в стране. Наши актеры ужасно тоскуют по сцене, любимому зрителю, по театру, который они считают своим домом. Год без театра тяжело дался актерам, и распоряжения Президента стали большим подарком, мотивацией трудиться и дальше на благо нашего искусства, на благо нашей прекрасной страны. Коллектив театра выражает глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву», — сказал Адалет Гаджиев.

Директор театра отметил, что среди удостоенных почетных званий – молодые артисты театра, составляющие костяк труппы: «Они будущее, завтрашний день нашего театра. Все они осознают ответственность, высокую планку, поэтому и требования к себе будут другие».

По словам главного режиссера театра, кавалера орденов «Шохрат» и «Шараф», народного артиста Азербайджана Александра Шаровского, Президент Азербайджана одарил театр замечательным подарком в виде званий и правительственных наград по случаю 100-летнего юбилея.

«Коллектив театра безмерно счастлив и благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за большое внимание и заботу, проявляемые к культуре и театральному искусству. Это огромное счастье, что у нашей страны такой Президент, под руководством которого доблестная азербайджанская армия завоевала Великую Победу. 2020 год золотыми буквами вписан в историю нашей прекрасной страны.

В летописи нашего театра 2020 год тоже значимый — театру исполнилось 100 лет. Наш коллектив глубоко признателен Президенту за высокие награды и звания по случаю 100-летия Бакинской русдрамы», — сказал Шаровский.

Народный артист подчеркнул, что среди удостоенных высоких наград сотрудников театра – актеры, которые не покладая рук многие годы служат великому искусству.

«Это актеры, за которыми будущее театра. Они заняты в огромном количестве спектаклей, где исполняют центральные роли. Также очень рад за Фуада Османова, удостоенного высокого звания "Народный артист", он настоящий мастер.

Высокие награды придадут новый стимул актерам для творческих свершений, и это будет новый этап в развитии театра. Мы ждем того дня, когда карантинные меры будут снят и нам разрешат открыть двери нашего театра», — добавил Шаровский.

Отметим, что русский драматический театр имени Самеда Вургуна играет важную роль в культурной жизни страны, его репертуарные постановки всегда собирают полные залы зрительской аудитории, а премьеры публика всегда ждет с особым интересом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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