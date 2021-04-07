Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО)

Культура 7 апреля 2021 15:40 (UTC+04:00)
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Душевное спокойствие и тишина – эти чувства как-будто созданы именно для этого места. Однако, спустя два месяца понимаешь, что это совсем иная жизнь, иной мир и, возможно, конец. С одной стороны одиночество, с другой – множество человеческих трагедий, и что хуже всего – жизнь старика. Здесь очень многое есть…" – это был последний месседж своему другу Васифу от актера Фикрета Мамедова из Дома престарелых в поселке Бильгях.

Фико, так называли его друзья и близкие, скончался вчера на 66 году. Тяжелая была у него судьба, особенно, последние годы, когда от личных проблем и семейных неурядиц с середины 90-х остался фактически на улице, жил где придется - пагубные привычки в корне поменяли его жизнь…Перебивался случайными заработками, друзья помогали как могли, лечили, предоставляли место для проживания, приносили питание и одежду, но…

Хотя начиналось все так прекрасно. Фикрет Мамедов родился 1 января 1956 года в Баку. Его дед, Aгаси Мешадибеков, был известным исполнителем на таре, композитором, заслуженным деятелем искусств Азербайджана. Отец, Али Мамедов, был директором ряда картин киностудии "Азербайджанфильм", а мать Севиль ханум медицинским работником. Он создал семью, родился сын.

Фикрет сам с детства увлекся киноискусством, с отцом часто был на съемочных площадках. Причем, впервые снялся в 5-летнем возрасте в фильме Зейнаб Кязымовой "Жизнь учит". Вторая роль была в популярном детском музыкальном фильме Расима Исмайлова "Лев ушел из дома", который был снят в 1977 году. Он сыграл Леву Гусейнова. Затем поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), учился на курсе известного режиссера Татьяны Лиозновой ("Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны". "Карнавал" и т.д.). С конца 70-х до начала 90-х сыграл в более тридцати картинах, среди которых "Последний рейс", "Перед закрытой дверью", "Джинн в микрорайоне", "Крик", "Парк", "Легенда о Серебряном озере", "Окно", "Больше 40° градусо​в в тени", "Мерзавец", "Оазис в огне" и т.д. Актер также играл в ряде спектаклей.

Фикрет Мамедов вспоминал, что после фильма Джейхуна Мирзоева "Крик", который снимался в 1992-1993 годах в период армянской агрессии, и был посвящен Карабахской войне, он не мог выйти на улицу – настолько правдоподобно сыграл роль армянского головореза.

"Меня все ненавидели, на улице останавливали и даже пытались избить, настолько были искренне наивными простые люди...Я же им объяснял - это просто образ, сыгранный мною в кино", - говорил Фикрет.

Жизнь шла, но случилось то, что случилось…Более того, в 2002 году в автокатастрофе он сломал челюсть и появились проблемы с речью.

Спустя 25 лет, в последние годы, вновь вернулся в творчество - играл небольшие роли в сериалах "Ata ocağı", "Əks təsirlər", "Barama", выступал на сцене Театра OL.

Особенно яркой стала его роль в фильме режиссера Намига Агаева "OL" (Будь), гала-вечер которого прошел в Cinema Plus в апреле 2018 года. Перед премьерой творческий коллектив фильма прошел по красной дорожке, ответил на вопросы журналистов, был разрезан праздничный торт. Фильм был снят в жанре трагикомедии и арт-хауса. Интересно, что в главной роли снялся режиссер-постановщик Намиг Агаев вместе с супругой Вюсалей Агаевой, а также турецкий актер Тунджер Салман, известный зрителям по сериалу "Kurdlar vadisi pusu". Причем, в фильме Фикрет Мамедов сыграл не только как актер, но и был автором сценария картины, удостоенной впоследствии национальной премии "Qızıl pəri".

"Название фильма "Ol" означает начало новой жизни, дает позитивный настрой на будущее тогда, когда казалось бы не можешь вырваться из водоворота неприятностей. К сожалению, я потерял 25 лет творческой жизни…", – сказал Фикрет Мамедов, который в тот день светился от счастья…

Фикрет Мамедов в октябре 2019 года принимал участие в открытии третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. в спектакле Кямрана Шахмардана – сатирическом этно-рок мюзикле "Сборище сумасшедших". Это был последний выход актера на театральную сцену перед переполненным залом, последние овации зрителей...

(Автор: Вугар Иманов)

Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Image
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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