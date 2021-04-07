Об азербайджанских коврах в рамках программы МГИМО
БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, заслуженный работник культуры Ширин Меликова выступила с онлайн-лекцией в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), сообщает Trend Life.
Мероприятие организовано в рамках программы "Менеджмент в сфере культуры и искусства", которая реализуется МГИМО.
Лекция была посвящена теме "Проекты отдела традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра".
Ширин Меликова рассказала о деятельности отдела традиционных технологий. Было отмечено, что наряду с возрождением забытых технологий ковроткачества, отдел также реализовал инклюзивный проект "Музей без границ" для людей с нарушениями зрения.
Также было рассказано о деятельности музея, направленной на пропаганду азербайджанского ковроткачества во всем мире, затронуты другие темы.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)