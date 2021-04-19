Азербайджанская анимация будет представлена в Бразилии

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Арахчын" анимационной студии Birlik будет представлен на XVI Международном фестивале студенческой и профессиональной анимации Anim!Arte, который пройдет с 24 мая по 13 июня в Рио-де-Жанейро, сообщает Trend Life.

Задача Anim!Arte состоит в стимулировании культурного и творческого роста молодых аниматоров. Фестиваль поддерживает производство анимационных фильмов, особенно среди студентов. Для профессионалов предусмотрены международные секции - фильмы об окружающей среде и мировой культуре.

Анимационный фильм "Арахчын" (азербайджанский национальный головной убор) будет представлен в категории World Cultures Professional кинофестиваля, а также в рамках передвижного маршрута Гран-при показа фильмов по городам Бразилии и в других странах мира.

"Я как режиссер этого фильма рада, что наш фильм был включен в данную профессиональную категорию мировых культур, и будет представлять Азербайджан", - отметила руководитель анимационной студии Birlik, заслуженный деятель искусств Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)