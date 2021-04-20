Звезды британского ситкома "Kate & Koji" оценят фильм азербайджанского режиссера в Рамсгейте

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" ("100 лет славной жизни") вошел в конкурсную программу пятого Международного фестиваля фильмов и телепроектов -Ramsgate International Film & TV Festival Film, который пройдет в июне в Рамсгейте (Великобритания), сообщил Trend Life автор картины.

В связи с пандемией фестиваль пройдет в виртуальном формате. В состав жюри вошли известные британские представители кино и телевидения, среди которых звезды британского ситкома "Kate & Koji" – обладательница премий "BAFTA" и "Золотой глобус", номинант на "Оскар" Бренда Блетин и актер телевидения, театра и кино Джимми Экинбола, а также режиссер документального кино Ник Брумфилд, продюсер Энди Мейсон, актриса Ди Андерсон.

36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. В фильме также рассказывается о взаимоотношениях главного персонажа с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбе с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России. Редактор кинопроекта – Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.

Основная задача проекта – представить мировой общественности обширную информацию о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева, который занимался благотворительностью, способствовал просвещению и образованию, подготовке национальных кадров и реализации многих значимых проектов.

Ранее фильм был представлен на около тридцати международных кинофестивалях в США, Бельгии, Нидерландах, Мексике, России, Германии и т.д., отмечен тринадцатью призами в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов)