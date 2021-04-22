Названы имена представителей Азербайджана на Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева представят молодые исполнители Ислама Абдуллаева и Махир Тагизаде, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

В конкурсе также участвуют вокалисты из России, Украины, Беларуси и Монголии.

VI Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева пройдет в Москве 23 и 24 апреля 2021 года на сценах концертного зала "Вегас Сити Холл" (I тур) и "Крокус Сити Холл" (II тур - финал).

Уже состоялась жеребьевка в рамках конкурса и определен порядок выступлений в первом туре. Так, Ислама Абдуллаева выступит третьей, а Махир Тагизаде – пятым.

На официальной странице конкурса в социальной сети представлены небольшие интервью с конкурсантами, в которых они делятся своими впечатлениями.

Ислама Абдуллаева подчеркивает, что участвовать в таком масштабном проекте для нее уже победа.

"Для меня конкурс имени Муслима Магомаева - это гордость! Это огромная ответственность иметь возможность представлять страну, к которой принадлежит великий Муслим Магомаев.

Моя задача - наслаждаться каждой секундой этого прекрасного праздника музыки, вложить душу в каждое свое исполнение, передать свою энергию публике, "пообщаться" с ней. Считаю, что секрет успеха - это искренность в исполнении, слияние с образом, который ты передаешь", - отмечает она.

По словам Махира Тагизаде, для него конкурс имени Муслима Магомаева – это прекрасная возможность представить себя новой аудитории слушателей.

"Так как Муслим Магомаев был моим земляком, я чувствую большую ответственность за достойное представление Азербайджана на международной арене. Испытываю большую гордость и радость от участия в конкурсе имени великого азербайджанца – Муслима Магомаева. Я хочу достойно представить культуру своей страны и доставить зрителям удовольствие от прослушивания произведений, которые собираюсь исполнить. Желаю гостям конкурса в каждой ноте ощутить присутствие великого Муслима Магомаева..." - говорит Тагизаде.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева – это конкурс вокалистов, исполняющих как классический, так и эстрадный репертуар. К участию в нем допускаются профессиональные исполнители в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, а также студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.

В состав жюри конкурса приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний. Председатель международного жюри – народная артистка СССР Тамара Синявская.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)