Любовь и смерть с азербайджанским оттенком и итальянским размахом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большой театр России после семилетнего перерыва вернулась одна из самых любимых во всем мире опер - "Тоска" Джакомо Пуччини. На Новой сцене Большого театра с 21 по 25 апреля с большим успехом проходит серия премьерных показов с участием народных артистов Азербайджана, солистов театра Динары Алиевой (Флория Тоска) и Эльчина Азизова (барон Скарпиа), а также приглашенного солиста, азербайджанского оперного певца Азера Заде (Марио Каварадосси), сообщает Trend Life.

"Тоска" - опера Джакомо Пуччини в трех действиях на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы. Премьера состоялась в Риме 14 января 1900 года. Сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. В центре водоворота событий – любовь известной певицы и актрисы Флоры Тоски и республиканца и живописца Марио Каварадосси, беспощадность начальника полиции барона Скарпиа.

Постановку оперы осуществили итальянцы - режиссер Стефано Пода и дирижер Даниэле Каллегари. Стефано Пода за свою творческую карьеру осуществил более 100 постановок на сценах ведущих театров разных стран. В Большом театре он работает впервые, выступая также в качестве сценографа, художника по костюмам, по свету и хореографа. Яркие декорации и костюмы придали грандиозность представлению. По его словам, "опера прекрасна тем, что она объединяет множество видов искусства: музыку, слово, живопись, скульптуру, архитектуру, и этот синтез рождает нечто особенно ценное".

"Здесь невероятный музыкальный всплеск, предвестие удивительных драматургических открытий ХХ века. Она слишком хорошо сделана. Совершенна, как хорошие часы. Точна, пунктуальна, у нее изумительно четкое либретто, она сконструирована гениями. Здесь совершенно невероятная плотность событий - в один день случается все, день становится целой жизнью. Этот день "Тоски" - очень полнокровный, в нем нет проходных персонажей или проходных слов, постоянно происходит что-то удивительное, новое. От начала и до конца опера держит нас в напряжении", - отметил режиссер.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)