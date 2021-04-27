Фронтовые письма азербайджанцев – посвящается Дню Победы - 9 мая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна готовит видеоспектакль по материалам, хранящимся в фондах Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Видеоспектакль, посвященный "Фронтовым письмам", будет приурочен ко Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 9 мая.

Так, при участии актрисы театра Фариды Нестеренко были выбраны письма, хранящиеся в Фонде документальных источников и Фонде подарков и сувениров музея, отражающие героизм юношей и девушек, доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Спектакль, посвященный фронтовым письмам, будет представлен в онлайн-пространстве.

Огромный вклад в нашу общую Великую Победу внес и Азербайджан. При населении республики в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год на фронт ушли около 700 тысяч человек, 300 тысяч воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений. За воинскую доблесть и подвиги свыше 400 тысяч азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, а 128 уроженцам Азербайджана было присвоено звание Героя Советского Союза, причем Ази Асланову - дважды. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1 123 отряда самообороны, пять национальных стрелковых дивизий, с боями прошедших от Кавказа до Украины и Прибалтики, Восточной Европы и Берлина.

Второго мая 1945 года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта Меджидова водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)