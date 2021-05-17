Волшебные ковры Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) в Баку в рамках проекта Muzey eksponatları şagirdlərin rəngli dünyasında ("Музейные экспонаты в красочном мире учащихся") состоялось мероприятие Qarabağın sehirli xalçaları ("Волшебные ковры Карабаха"), приуроченное к Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая, сообщили Trend Life в музее.

В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся Республиканской гуманитарной гимназии имени Сеида Джафара Пишевари и Технико-гуманитарного лицея. Их вниманию были представлены изображения ковров, хранящихся в музее.

Заведующая отделом научно-массовой работы и образования музея Фарида Шамси, заведующая научно-фондовым отделом этнографии музея, доктор философии по истории, доцент Гульзаде Абдулова и руководитель Фонда изобразительных материалов музея, доктор философии по архитектуре, доцент Нардана Юсифова рассказали об истории ковроткачества в Карабахе. Было подчеркнуто, что ковроткачество как одно из древних искусств азербайджанского народа является неотъемлемой частью нашей культуры.

Выступившие отметили, что цель реализуемого проекта - предоставить студентам новые знания по истории, которые помогут им в выборе будущей профессии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)