YARAT проведет однодневную выставку "Погружение: Семь слоев эмоциональных значений участников ARTIM Lab-2021"

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT проведет однодневную групповую выставку "Погружение: Семь слоев эмоциональных значений участников ARTIM Lab-2021", сообщили Trend Life организаторы.

Выставка пройдет 3 июня, с 12:00 до 19:00. Адрес: Студия ARTIM Lab, улица Низами, 8/12 (возле сада М. Ахундова). Вход - свободный.

В экспозиции примут участие художники: Эльмира Бабаева, Саида Гулузаде, Назрин Мамедова, Ляман Мамедова, Сабина Мехдиева, Айна Моазен, Рафига Новрузлу, Марта Рамазанова, Нигяр Сафарова и Шабнам Валиева.

Первая студийная выставка программы представляет собой работы участников ARTIM Lab как творческий результат серии встреч, проведенных с ментором Джахангиром Селимхановым,

Воркшопы в рамках концепции "НАЗИРА" были посвящены запуску новых творческих проектов с использованием любого элемента, заимствованного из другого произведения искусства. "НАЗИРА" в восточных поэтических традициях - это «ответ» поэта на произведение (стихотворение) другого поэта.

Целью тренинга было создание "мировоззрения" стихотворения Низами Гянджеви "Семь красавиц" различными способами, даже в необычном виде и формате.

Участникам было дано задание прочитать литературное произведение и отметить какой-то сюжет /мотив, метафору, описание, даже косвенную информацию, выбрать элемент, относящийся к любому возможному предмету, будь то астрономия, социальные слои, любовный этикет, культурная география, ландшафтная архитектура и так далее, и подумать о том, как этот «присвоенный» материал может стимулировать художественное воображение. Нынешняя студийная выставка дает возможность проследить за результатами этого процесса и почувствовать приближение сегодняшних творцов к литературному памятнику старой эпохи.

Джахангир Салимханов - национальный эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию и руководитель отдела международных отношений Азербайджанской национальной консерватории, член Европейского культурного парламента, член жюри премии EMYA - Европейский музей года (2011-2016). Он также является куратором, фасилитатором, а также промоутером художественных проектов в различных сегментах культурной сферы. Лектор, участник дискуссии, спикер, ведущий на фестивалях, конференциях, симпозиумах и других культурных мероприятиях в Азербайджане и за рубежом (Абу-Даби Ванкувера, Осло, Бангкок). Одним из его текущих направлений деятельности с 2018 года является координация Фестиваля Насими - междисциплинарного международного мероприятия, ежегодно проводимого в Баку. На протяжении почти трех десятилетий регулярно преподает курсы по различным дисциплинам - от современной музыки до культурной политики и творчества на азербайджанском, английском, русском языках.

Об ARTIM Lab

Пространство современного искусства YARAT представляет проект ARTIM Lab - годичную студийную практику и мастер-классы для людей от 18 до 30 лет. Требуется наличие подтвержденной художественной практики или зачисления в художественную школу или академию. Основная цель - дать возможность участвовать в современных формах искусства через экспериментальные практики, опробовать различные медиа и художественные стратегии, способность вербализовать идею произведения. YARAT предоставляет общую студию ARTIM Lab на протяжении всей учебной программы, постоянный диалог с кураторской командой YARAT, внеклассные мероприятия (встречи с художником и так далее), круглосуточные презентации и одно финальное шоу в Проектном пространстве ARTIM. ARTIM Lab требует вложений в теорию и знания и ежедневную студийную практику, генерации новых идей и создания новых работ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)