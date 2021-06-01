Сильная азербайджанская женщина, воины и символы Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены (ВИДЕО)

Культура 1 июня 2021 14:08 (UTC+04:00)
Сильная азербайджанская женщина, воины и символы Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная азербайджанская песня "Sarı gəlin" представлена в новой оригинальной графической версии и сюжете. Проект реализован Boomerang Label в сотрудничестве с Главным управлением культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Руководитель Boomerang Label Нигяр Мамедова отметила, что главная цель проекта - пропаганда истории и ценностей азербайджанской государственности, основанной на доблести, гуманизме и высоких человеческих ценностях. Автор идеи и режиссер – Орхан Мамедли, композицию исполнила Бяновша Аллахвердиева, художник – Руфат Балакишиев, грим – Айтян Гусейнзаде. Клип также посвящен Победе Азербайджана в Отечественной войне.

В клипе показан образ сильной азербайджанской женщины, отражены символы государств Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены, которые существовали в древности на территории Азербайджана.

Гуманизм становится одним из лейтмотивов клипа, когда, по древней традиции, женщина останавливает кровопролитие, бросая свой платок на землю. Дело в том, что когда женщина бросает платок среди противостоящих друг другу мужчин, она открывает свои волосы. А это считалось очень постыдным - появиться перед мужчиной в таком виде. Снимая добровольно свой платок с головы, женщина показывала, на какую жертву перед обществом она идет, тем самым прося воинов остановить кровопролитие. А для мужчин считалось запретным смотреть на непокрытую голову женщины, поэтому противники опускали взоры и останавливались.

Название "Сары гялин" (Sarı Gəlin) имеет несколько значений в переводе с азербайджанского языка – "Невеста в желтом", "Златовласая невеста", а также "Невеста с гор", "Девушка гор". Объяснением одного из значений является то, что, по традиции, когда в Карабахе к девушке сватались, то на следующий день она была в желтом платье. Слова песни "Не отдадут тебя за меня" говорят о том, что девушка уже сосватана, так как одета в желтое. По другой версии, песня "Сары гялин" появилась во времена правления основателя династии и Государства Сефевидов, полководца, а также классика азербайджанской литературы шаха Исмаила Хатаи. По одной из версий, Хатаи посвятил эту песню своей возлюбленной, сравнив прекрасную девушку с цветком.

(Автор: Вугар Иманов)

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