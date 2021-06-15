Азербайджанская художница стала астронавтом в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной галерее BUT Gallery Дубая (ОАЭ) состоялось открытие выставки молодой азербайджанской художницы Луизы Бахмуллаевой под названием Uniconsious, сообщили Trend Life в пресс-службе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

В работах с философским подтекстом художница предстает в образе астронавта, исследуя неосознанное состояние с миром науки и сознания, проникая в неприкасаемый мир своего воображения, своеобразно показывая отражение Луны в воде и в космосе. Картины написаны в последние пять лет маслом, акрилом и акварелью. Есть среди них и графические работы.

Луиза Бахмуллаева - выпускница Азербайджанского университета туризма и менеджмента, член BƏƏ-də Azərbaycanlı Xanımlar Qrupu.

Выставка продлится в течение месяца.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)