Азербайджанская инструменталистка стала обладателем гран-при American Edition, организованного США, Великобританией и Италией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница на каноне Севиндж Бабаева стала обладателем гран-при международного конкурса American Edition в номинации "Инструменталисты" (от 25 лет), сообщает Trend Life.

American Edition – международный онлайн-конкурс для творческих людей со всего мира. Конкурс организован ассоциацией World Talent Ranking (США), при содействии Fiestalonia International (Великобритания) и Open Italy (Италия). Состав жюри включает в себя деятелей культуры с мировыми именами, среди которых хореографы, вокалисты, дирижеры, музыканты, продюсеры, музыкальные критики из Испании, Франции, Италии, Китая, США и других стран. Победители были определены в различных возрастных категориях по следующим номинациям: вокалисты, инструменталисты, танцоры, художники, дизайнеры.

Как обладательница гран-при Севиндж Бабаева (преподаватели Махаббат Бабаева, Нармина Гадимова) за счет организаторов примет участие в международном конкурсе в Испании – Sea Sun Festival с 1 по 6 мая 2022 года. Выступление музыканта было также высоко оценено профессором Российской академии музыки имени Гнесиных Наталией Бражниковой.

И другие представители Азербайджана успешно выступили в American Edition. В номинации "Вокал" дипломами первой степени были отмечены воспитанники Творческой академии заслуженной артистки Айбениз Гашимовой – Седат Азизоглу (от 25 лет), Тарана Мамедли (20-25 лет), Илькин Ахмедли (10-13лет) и Эмин Насибли (до 10 лет).

В номинации "Инструменталисты" дипломами первой степени были отмечены воспитанники Шафиги Мамедовой и Зулейхи Усубовой – Нигяр Гасанова (10-12 лет), Мухаммед Гулузаде и Эсланда Баннаева (до 10 лет), Кенуль Гурбановой – Хуршуд Джабраилова (до 10 лет), Нигяр Наджафовой – Зохра Гурбанова (10-12 лет) и Аиды Гардашовой – Ройя Алиева (16-19 лет)

(Автор: Вугар Иманов)