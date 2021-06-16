Чтобы голос услышали - известные азербайджанские теле-и радиоведущие проведут мастер-класс

БАКУ/Trend Life/ - Известные теле- и радиоведущие проведут мастер-классы для воспитанников Театра-студии Oyuq при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мастер-классы проведут профессионалы, давно заявившие о себе на азербайджанском теле- и радиопространстве - Эмин Мусави, Лала Азерташ, Турал Мусеибов, Азер Гисмят и Азер Сулейманлы.

Мастер-классы пройдут в июне-июле, они основаны на принципах и правилах литературного азербайджанского языка, и нацелены на повышение уровня владения сценической речью у воспитанников Театра-студии Oyuq.

В ходе занятий профессионалы смогут на практике продемонстрировать детям богатство азербайджанского языка. Сценическая речь - одно из основных профессиональных средств выразительности актёра.

Отметим, что для воспитанников Театра-студии Oyuq постоянно проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, хореографическому искусству, вокалу, пантомиме и т.д.

(Автор: Джани Бабаева )