Азер Заде c триумфом выступил в античном римском амфитеатре для гладиаторских боёв (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный певец, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала Азер Заде (Рзазаде, тенор, сын народного артиста Заура Рзаева) с триумфом выступил на сцене Арена-ди-Верона в опере Джузеппе Верди "Аида", сообщает Trend Life.

Показ был приурочен к 150-летию премьеры оперы "Аида". В спектакле Азер Заде исполнил главную партию – Радамеса. Опера была представлена под управлением известного итальянского дирижера Риккардо Мути. Выступление азербайджанского исполнителя было высоко отмечено в итальянских и европейских СМИ.

Арена-ди-Верона – античный римский амфитеатр, построенный в Вероне (Италия) около 30 года нашей эры для проведения гладиаторских боёв, морских сражений и цирковых представлений. В средние века на его арене устраивали турниры, фестивали, а в XVIII-XIX веках – бои с быками. С 1913 года амфитеатр стал местом регулярного проведения оперных спектаклей. Расположен на главной площади города – Пьяцца Бра. Является всемирно известной концертной площадкой, входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюжет оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о существовании соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернётся триумфатором...

(Автор: Вугар Иманов)