Министр культуры встретился с азербайджанскими актерами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с коллективом Государственного академического национального драматического театра, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Художественный руководитель и директор театра, народный артист, профессор Азер Паша Нематов рассказал об истории театра, успехах, технических возможностях, репертуаре и планах на будущее.

Анар Керимов отметил, что государством уделяется особое внимание и забота развитию театральной сцены, актерам, режиссерам, драматургам, творческим деятелям. Было отмечено, что пандемия нанесла большой удар по театральной сфере, также как и по другим сферам культуры, временно приостановлен творческий процесс, зрители лишены возможности посещать спектакли, а актеры показывать свое мастерство на сцене. Министр отметил важность проведения реформ в театральной сфере, назвав приоритетом сохранение национального духа в истории азербайджанской культуры.

Народные артисты Нураддин Мехдиханлы и Рафиг Азимов рассказали о важности театральной сферы в формировании общества, воспитании высоких морально-нравственных качеств, патриотизма и любви к Родине.

Была выражена надежда на скорейшее завершение пандемии, чтобы вновь радовать зрителей новыми спектаклями, классическими и современными постановками.

(Автор: Вугар Иманов)