В резиденции посла Евросоюза выставлены работы азербайджанского художника (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в резиденции посла Европейского Союза в Азербайджане состоялось открытие выставки азербайджанского художника-режиссера Назима Мамедова (1934 - 2004), организованной при содействии НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры, дипломатических миссий, члены семьи Назима Мамедова.

На открытии руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что красочные картины Назима Мамедова дарят зрителю позитивные эмоции, погружают в прекрасный мир фантазии и философских размышлений.

Сын художника, руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о жизни творчества мастера кисти. Имя Назима Мамедова неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами. Будучи автором первых азербайджанских мультфильмов, внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Выпускник художественного училища имени Азима Азимзаде и курсов киностудии "Союзмультфильм" в Москве, с 1961 года работал режиссёром-мультипликатором на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Его учителями были известные аниматоры Хитрук, Давыдов, Шварцман, принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Свой первый мультипликационный фильм "Медведь и мышь" (считается первым полноценным азербайджанским мультипликационным фильмом) снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мультфильм-оперу в 5 частях "Прекрасная Фатма".

Назим Мамедов также занимался станковой живописью, графикой, книжной детской иллюстрацией, и его картины широко известны в Азербайджане и за рубежом.

(Автор: Вугар Иманов)