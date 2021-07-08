Потрясающий мир азербайджанских ковров в России, или Бакинское детство министра культуры Татарстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Казани представлена масштабная экспозиция, посвященная теме азербайджанского ковроткачества, его традициям и современному воплощению, сообщает Trend Life.

Экспозиция выставки "Искусство ковра - эволюция смыслов" Азербайджанского национального музея ковра в музее-заповеднике "Казанский Кремль" предлагает гостям погрузиться в мир орнаментов и потаенных смыслов.

На выставке представлено около 30 старинных ковров, сотканных на рубеже XIX–XX столетий, и современных авторских работ, каждая из которых являет собой характерный по особенностям орнамента, колорита и технических приемов образец той или иной региональной традиции.

"Концепция этого проекта объединяет в себе прошлое и настоящее азербайджанского ковроткачества – древнего традиционного ремесла. Единство былого и современности показано единством двух тематических блоков. Классические орнаменты и композиции представлены традиционными коврами различных регионов Азербайджана, а произведения нашего времени – творчеством Чингиза Бабаева, который не прямолинейно следует традициям отечественно ковроткачества, а творчески их переосмысляет", - отметила куратор проекта, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

Зрителям представлена возможность, сравнив эти этапы развития, составить свое мнение об азербайджанском ковроткачестве. А также задуматься о том, какую роль в жизни современного человека играет декоративно-прикладное искусство – незаменимый и универсальный носитель национальных традиций.

"Искусство азербайджанского ковроткачества, включенное в 2010 году в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, процветает и ныне, непрерывно обогащаясь новыми подходами, но не теряя при этом древних традиций. Так что экспонаты нашего музея, представленные на выставке, представляют собой нечто большее, чем просто подборку прекрасных образцов определенного вида искусства из коллекции одного музея. Они – послы азербайджанской культуры в целом. Той самой культуры, которая вплела свою яркую, красочную нить в сокровищницу мирового искусства", - отметила Ширин Меликова, выразив благодарность за поддержку в реализации проекта министерствам культуры Азербайджана и Татарстана, коллективу музея-заповедника "Казанский Кремль".

Да и сам этот проект является чем-то большим, чем простое взаимодействие двух институций культуры из разных стран: это сотрудничество двух братских народов, принадлежащих к единой культурной общности – тюркскому миру. Символично, что темой выставки стал ковер - символ тюркских народов.

"Ковроткачество - один из тех древних видов промыслов, который свойственен и нашей земле. Это искусство - пласт нематериального духовного наследия. Я родилась в Азербайджане, где у меня была соседка, которой я помогала ткать ковры. Так что с этой технологией я ознакомилась в раннем детстве. Все происходило у меня по соседству и при моем участии. Это кропотливый труд. Геометрия, орнаменты - результат внимательной, системной, осознанной работы. Это наследие, которое пришло к нам из глубины веков", - сказала на открытии министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Часть выставки занимают ковры, сотканные по эскизам современного художника Чингиза Бабаева, который сообщил, что в этих изделиях все натуральное - красители, ручная прядь. А самое сложное для него при этом - придерживаться веками существующих канонов ковроткачества.

"Есть, например, орнаментальное окаймление по периметру ковра, за которое ты не можешь выйти. Это помогает мне сконцентрироваться - должен быть конкретный месседж. То, что в литературе красиво расписано на 200 - 300 страницах, при создании ковра ты должен уместить в одно емкое изображение", - сказал Чингиз Бабаев.

Современный художник, будучи носителем традиций и культурных норм своего народа, в эскизах и коврах, сотканных по этим эскизам, разрабатывает собственный язык орнаментов, новую драматургию ковра. Не искажая традиции азербайджанского ковроткачества, он интерпретирует их, создавая остросовременное искусство. Так, новые авторские ковры оппонируют классическим произведениям, вступая с ними в диалог, преодолевая тем самым расстояние и время. Ключом к творчеству мастера может служить инсталляция "Чистая история", также представленная на этой выставке. Ковер без орнамента, однотонный, оттенка натуральной шерсти, являет собой основу основ, своего рода tabula rasa – апелляцию к вечности: многие символы разных эпох "осыпались" с него за прошедшие столетия. Инсталляция "Чистая история" - чистый ковер как пустое пространство, на котором можно создать все что угодно. А из разбросанных под ним символов и орнаментов можно создавать узор ковра.

"Так я могу создать новую историю, где не будет ни войны, ни голода, ни границ - ничего, что может погубить жизни миллионов людей", - отметил Чингиз Бабаев.

Подобные проекты способствуют решению многих вопросов не только на межмузейном уровне, но и в гораздо более широком масштабе – на уровне гуманитарного взаимодействия наших народов, общими усилиями сохраняющих национальное культурное наследие – неотъемлемую часть мирового наследия.

Выставка продлится до пятого сентября.

В статье также использован материал Татар-информ.

(Автор: Вугар Иманов)