Разговор по душам… с Каспийским морем

БАКУ /Trend Life/ - Все мы любим море, и лучшие воспоминания у нас связаны именно с ним. Чем же оно так привлекает нас, заставляет писателей и поэтов посвящать ему свои произведения, а художников - писать морские пейзажи? Этим вопросом задается и старается найти ответ в своем новой книге Dənizlə söhbət (Разговор с морем) член Союза писателей Азербайджана Фуад Билясуварлы.

"Каспийское море – это живой организм, вызывающий целую гамму чувств. Стихия во всей своей красе - буйная, мощная и непокорная, в то же время - ласковая и романтическая, порождающая тягу к приключениям и вызывающая чувство опасности, главное – это чувство свободы и независимости. Все эти мысли я постарался выразить в стихах, посвященным близким и родным, детям и любви, Победе в 44-дневной Отечественной войне. Эта книга является своеобразным разговором по душам с морем", - сказал Trend Life поэт.

Фуад Билясуварлы (Джафарли) родился 15 марта 1989 года в селе Багбанлар Билясуварского района в интеллигентной семье. Окончил филологический факультет Университета "Тефeккюр" по профессии учитель литературы. Автор стихотворных сборников "Gedirəm" , "Pərvanəm mənim", "Arzular bitməz", "Bir nəğmədir şeirlərim..." , "Bir şeirlər", а также слов к популярным музыкальным произведениям "Salam olsun rəhbərimə", "Azərbaycan", "Sənsən günahkar" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)