Выпускница Лондонского университета королевы Марии представила в Баку книгу "Я - домашний узник" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация романа молодой писательницы Шах Селими Тюркай "Ev dustağıyam" ("Я - домашний узник"), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие председатель Союза архитекторов Азербайджана, член Международного союза архитекторов, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, директор Asan Radio Эмин Мусави, директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева и другие, которые поздравили молодую писательницу с большим дебютным произведением, высказали свои мысли о романе, пожелали дальнейших творческих успехов. На презентации в исполнении пианиста Вюсала Айдемирова были представлены классические композиции.

Шах Селими Тюркай родилась в семье архитектора Низами Гасымова и художницы Семени Шахсувар Гасымзаде. Выпускница факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. С отличием окончила магистратуру Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London, государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета) по специальности "бизнес и управление". В 2015-2018 годах работала в различных государственных структурах в сфере стратегического исследования и экономического анализа, проектов и инвестиций. Является автором идеи и реализации ряда программ по экономическому развитию. В данное время – исполнительный директор Ассоциации по сохранению азербайджанского национального наследия и поддержки туризма. Творческую деятельность начала в 2019 году в Лондоне, обучалась у британских и ирландских писателей и драматургов, среди которых Жан Роджерс, Ричад Скиннер и Кейт Ридгвей.

"Ev dustağıyam" – первое произведение Шах Селими Тюркай на азербайджанском языке.

Главным героем романа является учитель Шахсувар (прообразом стал дед писательницы), который вследствие физического недуга вынужденно становится домашним узником.

"Мой роман адресован всем тем, чьи убеждения, дух, мысли находятся в поисках свободы, чья мораль слишком велика, чтобы ее знать, и кто не знает границ. Когда закончится ваше внутреннее заточение, снова начнется вечная жизнь", – сказала автор произведения.

Роман представлен в четырех частях. В нем через главного героя Шахсувара и его окружение раскрываются морально-нравственные духовные ценности, отслеживаются исторические события, человеческие судьбы, превратности жизни, стремления и мечты. Вынужденный оказаться в четырех стенах Шахсувар становится примером разрушенных границ пространства человеческой мысли, примером душевности, мудрости и назидания многим людям, для которых раскрывается настоящее понятие истинного счастья.

Автор говорит, что бесконечное внутреннее заточение является не чем иным, как страхом жить в соответствии с нашей истинной свободой убеждений, когда каждый из нас становится пленником своего будущего и не может глубоко ощутить ценность духовной свободы. Открытие и овладение нашим истинным человеческим долгом поможет каждому стать главным героем написанного для него рассказа.

(Автор: Вугар Иманов)