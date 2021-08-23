От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО)

Культура 23 августа 2021 17:54 (UTC+04:00)
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков в Баку состоялась творческая программа мастер-классов известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбековой, сообщает Trend Life.

Мастер-классы прошли при организационной поддержке женского сообщества İZ - İnamlı və Zərif совместно с Пространством Современного Искусства YARAT.

По словам Нариманбековой, в ходе творческой программы состоялись три мастер-класса, которые были организованы на высоком уровне.

"Каждый мастер-класс проходил в течение двух часов. Участниками занятий стали как представители молодежи, так и люди старшего поколения. Первый мастер-класс был посвящен патриотической теме, так как я в своем творчестве уделяю огромное внимание Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, освобождению от оккупантов наших исконных земель. Каждый участник данного мастер-класса создал потрясающую работу, пропитанную духом патриотизма и любви к Родине", - отмечает художница.

Как подчеркнула Нариманбекова, второй мастер-класс был посвящен теме родного края, живописным уголкам нашей страны.

"На втором занятии были созданы невероятные по красоте пейзажи – колоритные, живописные. Третий мастер-класс был посвящен теме "Портреты азербайджанских женщин". Это сложная тема, поэтому многие беспокоились, что у них не получится. И я счастлива и горда, что смогла объяснить ученикам, как не только создать портрет азербайджанской женщины, но и подчеркнуть ее взгляд, романтизм, магию. У участников занятия получились замечательные портреты, конечно, каждый в своем стиле", - добавила она.

Нигяр Нариманбекова отметила, что, к сожалению, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, принять всех желающих пройти мастер-классы не удалось.

"Поступило много заявок, но, к сожалению, количество участников было ограничено. Среди участников были и те, у кого есть навыки в живописи, например, выпускники Азербайджанской государственной академии художеств, и те, кто пришел, как говорится, "с нуля". Возраст участников - от 16 до 60+, и каждый из них невероятно талантлив. Рада, что мне удалось раскрыть их способности. Надеюсь, что они извлекли большую пользу от занятий. Думаю, теперь они навсегда будут связаны с живописью, с понятием цвета, красоты, передачи формы и эстетики", - сказала Нариманбекова.

Художница выразила надежду на то, что практика проведения мастер-классов будет продолжена.

"С удовольствием делюсь своим опытом, знаниями. И выражаю огромную признательность организаторам мастер-классов за эту замечательную возможность", - добавила она.

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы хранятся в фонде министерства культуры и Национальном музее искусств Азербайджана, частных коллекциях.

Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже и Баку. На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Image
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Image
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Image
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Image
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Image
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
От 16 до 60 +… Как Нигяр Нариманбекова учит писать картины (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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