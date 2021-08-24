Госфильмофонд Азербайджана восстановил картину о видном историке Мирзе Казым-беке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана восстановлен документальный фильм "Mirzə Kazım bəy" ("Мирза Казым-бек"), сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

Картина была снята в 1983 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и повествует о жизни и деятельности видного ученого-востоковеда, историка Мирзы Казым-бека.

Режиссер фильма – Заур Магеррамов. Закадровый текст читает заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Гамлет Ханызаде.

Отметим, что Александр Касимович (Мирза Мухаммед Али) Казым-бек (1802-1870 годы) - выдающийся ученый-востоковед, первый декан факультета восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета (ныне - Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета).

Как отмечал видный тюрколог Андрей Кононов, Мирза Казым-бек, азербайджанец по происхождению, "соединял в себе европейскую ученость с ученостью восточной, арабской по языку и грамматической традиции". Казым-бек в совершенстве говорил и писал на азербайджанском, русском, татарском, турецком, арабском, персидском, английском, французском языках, владел также немецким и древнееврейским.

Научное наследие Мирзы Казым-бека огромно и разнообразно. До сих пор сохраняют свое значение для науки труды ученого в области тюркологии, истории и религиоведения Ирана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)