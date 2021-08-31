Хосров и Ширин в кино – азербайджанская драма сквозь призму современных событий (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершены съемки художественного телесериала "Хосров и Ширин", сообщили Trend Life в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Проект реализуется киностудией "Азербайджанфильм" и Общественным телевидением (İTV) при поддержке министерства культуры. Он посвящен "Году Низами Гянджеви" и 880-летию со дня рождения великого поэта и философа.

Съемки прошли в бакинских поселках Мардакан, Шувелан и Маштага. Режиссеры-постановщики - Хайям Абдуллазаде и Эльмеддин Алиев, авторы сценария - Хайям Абдуллазаде и Ильгар Фахми. В главных ролях заняты Рустам Джабраилов и Кямаля Пириева.

Сериал из 12 эпизодов представлен в жанре драмы сквозь призму проекции на современные события с сохранением сюжетной и композиционной линии поэмы Низами Гянджеви "Хосров и Ширин".

"Хосров и Ширин" - вторая по счету поэма Низами Гянджеви из его сборника "Хамсе" ("Пятерица"), написанная с 1175/76 по 1191 годы.

Поэма повествует о любви шаха Хосрова к принцессе Ширин. В произведении затрагивается весьма широкий спектр проблем, волновавших человечество на протяжении всей истории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)