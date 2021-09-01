О книжном рынке Азербайджана поговорят в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан будет представлен в работе "круглого стола" "Современное книгораспространение. Опыт книготорговых предприятий России и стран СНГ" в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

"Круглый стол" пройдет 10 сентября в Московском доме книги. Эксперты из России и стран СНГ обсудят состояние книжного рынка стран Содружества.

В ходе прений планируется выступление руководителя Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательницы Гюнель Анаргызы (Рзаева).

По окончании обсуждения пройдет награждение грамотами Исполкома СНГ книготорговых предприятий и книжных магазинов – победителей конкурса по итогам работы за 2020 год.

(Автор: Джани Бабаева)