С любовью к искусству: "Инклюзивный театр" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Балетмейстер проекта Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Инклюзивный театр", заслуженный артист Эмин Алиев выразил уверенность в том, что готовящаяся к показу постановка вызовет большой интерес у публики, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Участники проекта "Инклюзивный театр" - это очень талантливые молодые люди. Несмотря на то, что они не слышат и не могут говорить, мы друг друга понимаем очень хорошо. Работая с ними, я получаю большое удовольствие. И я, и наш режиссер-постановщик, народный артист Пярвиз Мамедрзаев возлагаем большие надежды на них. Каждый участник проекта демонстрирует большую любовь к искусству. Даже когда время занятий подходит к концу, они просят продолжить обучение. Мы уверены, что готовящаяся постановка вызовет большое интерес, и в дальнейшем мы продолжим работу с участниками проекта", - сказал Эмин Алиев.

Балетмейстер подчеркнул, что занятия в рамках проекта "Инклюзивный театр" проводятся в соответствии с карантинными правилами и с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, что инклюзивный театр – уникальное направление в современном театральном искусстве, позволяющее людям с физическими и ментальными особенностями найти свое место на сцене. Актеры инклюзивного театра – люди с синдромом Дауна, аутизмом, церебральным параличом, глухотой, слепотой. В инклюзивном театре находит живое воплощение истина о том, что настоящее искусство выше любых ограничений.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)