Человек. Судьба. Жизнь... – азербайджанские режиссеры на Международном форуме стран СНГ

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы азербайджанских режиссеров будут представлены на IX Международном форуме молодого кино стран СНГ "Умут", который пройдет с 21 по 24 сентября в Бишкеке, сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Кыргызстана. Слоган фестиваля – "Человек. Судьба. Жизнь".

Азербайджан на фестивале представлен фильмом "Quxuroba" ("Гухуроба") режиссера Теймура Гамбарова и кинокартиной "Təngnəfəs" ("Одышка") режиссера Азера Гулиева. Киноленты вошли в Международную конкурсную программу.

Фильм "Quxuroba" повествует о таксисте Расиме, который получил важное задание от начальника – доставить свадебное платье в отдаленную деревню. По пути Расим подвозит молодую девушку, им почти не о чем говорить, но все же есть, что сказать друг другу… Жанр фильма – драма, хронометраж – 21 минута.

Сюжет фильма "Təngnəfəs" - обыкновенный Новый год, обыкновенные дни и обыкновенная дружеская просьба. На фоне кризиса человеческой природы смесь чувств и боль героини, которая встала лицом к лицу с обязательством, переводят ее на новый круг существования в окружающем мире. В фильме снимались: Шахла Алигызы, Азер Айдемир, Ниджат Кязымов, Юсиф Аллахвердиев. Хронометраж картины – 15 минут.

(Автор: Джани Бабаева )