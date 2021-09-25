Подготовлены стандарты азербайджанской национальной одежды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе министерства культуры Азербайджана ЗАО İnkişaf Korporasiyası подготовило стандарты азербайджанской национальной одежды на основе соответствующих исследований исторических источников и примеров, сообщили Trend Life в ведомстве.

С подготовленными стандартами национальной одежды ознакомились первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев и исполнительный директор ЗАО İnkişaf Korporasiyası Вюсал Гасымов.

Замминистра отметил, что национальная одежда Азербайджана, имеющая богатую историю, сейчас в основном хранится в музейных коллекциях.

Было подчеркнуто, что наши национальные костюмы, которые в последнее время на пике популярности этномоды стали актуальными, в большинстве случаев подвергаются дополнениям и изменениям, полностью отличающим их от оригинальной формы. Это очень негативная тенденция, приводящая к неверному информированию молодежи о национальных костюмах. Поэтому очень важно правильно изучать и популяризировать национальный костюм, который является одним из важнейших атрибутов материальной культуры, чтобы он не попал в чужие руки и не был присвоен другими народами.

Было отмечено, что наша национальная одежда - богатая и древняя, так же как и наши всемирно известные ковры и искусство мугама, является одним из больших вкладов тюркских народов в мировую культуру. И наш долг - изучать и передать это наследие будущим поколениям.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)