Сестры шехидов Полада Гашимова и Урфана Велизаде вместе с гази Карабахской войны приняли участие в проекте для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре пропаганды книги Azərkitab прошла приуроченная ко Дню памяти презентация социального проекта "Дети хотят расти не с войной, а с любовью", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, гази Карабахской войны, члены семей шехидов. На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Выступившие на мероприятии руководитель проекта, журналист Лала Газанфар, доцент Государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, председатель ОО "Женщины – предприниматели Азербайджана" Земфира Агаева и другие рассказали о боли и страданиях жертв войны, которыми в первую очередь становятся дети.

Армянские оккупанты принесли много горя и страданий на наши земли. Только во время Ходжалинского геноцида агрессорами были убиты 63 ребенка. Во время Первой Карабахской войны 210 детей были убиты, 270 – утратили здоровье, 92 ребенка были взяты в заложники. Кроме того, 3393 ребенка потеряли одного, а 120 детей – обоих родителей. А в результате военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении во время 44-дневной Отечественной войны против азербайджанского мирного населения, проживающего в городах и поселках вдали от зоны боевых действий, были убиты 12 детей, 35 – получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, 181 ребенок потерял одного, пятеро – обоих родителей, одна семья была уничтожена полностью.

Было подчеркнуто, что благодаря доблестной азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым армянские агрессоры были сокрушены и после 30-летней оккупации на наши земли пришел мир.

Гостям был представлен видеоматериал, в котором главным лейтмотивом стало то, что дети хотят жить под мирным небом, учиться, развиваться, приносить пользу обществу. В видеоматериале от имени детей выражается благодарность воинам, освободившим наши земли ценой собственной жизни и крови.

Трогательным моментом вечера стало вручение цветочных подарков, изготовленных десятиклассником Айханом Исаевым, семьям шехидов, среди которых были сестры шехидов: генерала Полада Гашимова – Кямаля Гашимова и пилота Урфана Велизаде – Хураман Велизаде, а также гази Карабахской войны и врачам, которые спасали жизни на войне.

Фото - Фармаил Алиев.

(Автор: Вугар Иманов)