В Узбекистане проходят Дни азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" проходят Дни азербайджанского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на представителей делегации Азербайджана на фестивале.

В ходе Дней азербайджанского кино вниманию гостей фестиваля будут предложены восемь картин – "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Внутренний город" Руфата Гасанова, "Олимпия" Али Саттара Гулиева, "Фарида" Ксении Лагутиной, "Мы" Ормана Алиева, "Последний" Фариза Ахмедова, "Время диких журавлей" Мурада Гусейнова и "Две дороги" Мурада Гусейнова и Саддама Мехтиева.

Азербайджанскую делегацию на фестивале представляют: заведующий отделом кинематографии министерства культуры, кинорежиссер Руфат Гасанов, директор Baku Media Center, кинорежиссер Орман Алиев, директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, кинорежиссер Фариз Ахмедов, народный артист Азербайджана, кинорежиссер Вагиф Мустафаев и другие.

Отметим, что XIII Международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" проходит в Узбекистане с 28 сентября по 3 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)