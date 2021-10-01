Половецкие пляски для бакинцев - Красочные декорации и богатые костюмы

БАКУ /Trend Life/ - После длительного перерыва, связанного с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета возобновил свою деятельность. Так, с большим успехом и на высоком профессиональном уровне в рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли были показаны спектакли "Лейли и Меджнун" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и "Травиата" Джузеппе Верди.

9 октября в театре состоится премьера балета "Половецкие пляски" Александра Бородина. Этот спектакль будет показан наряду с балетом "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова, сообщили Trend Life в театре.

"Половецкие пляски" - это балетный фрагмент из оперы "Князь Игорь". Написанию оперы "Князь Игорь" Бородин посвятил 18 лет. Полностью опера так и не была закончена. После смерти композитора оперу на основе оставшихся эскизов дописал Александр Глазунов, а Николай Римский-Корсаков оркестровал большую часть клавира. Премьера оперы "Князь Игорь" состоялась 23 октября 1890 года в Петербургском Мариинском театре оперы и балета. "Половецкие пляски" были поставлены балетмейстером Львом Ивановым и произвели на публику колоссальное впечатление. Впоследствии "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" стали отдельным балетным спектаклем и ставились во многих театрах.

Спектакль "Половецкие пляски" в постановке Азербайджанского театра оперы и балета отличают красочные декорации и богатые костюмы. Балетмейстером-постановщиком является заслуженный артист Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, Президентский стипендиат Самир Самедов, художником-постановщиком - народный художник Азербайджана, лауреат Государственной премии Рафиз Исмайлов.

Балетом будет дирижировать народный артист, профессор Ялчин Адигезалов.

Главные партии в спектакле исполнят народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова, солисты Фатима Халафова, Захра Танрывердиева, Сеймур Гадиев и артисты балетной труппы.

Несомненно, показ балетных спектаклей "Шахерезада" и "Половецкие пляски" в один вечер доставят зрителям и истинным любителям балетного искусства незабываемые впечатления.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)