Как в Баку "воздвигли бронзовый памятник" Натигу Расулзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Доме русской книги в Баку прошла презентация книг известного писателя Натига Расулзаде "Избранное" и "Стоявший за дверью", сообщает Trend Life.

Презентация книг превратилась в творческий вечер Натига Расулзаде, во время которой он рассказал о своем пути писателя, остановился на интересных моментах из жизни, поделился мыслями о прошлом и настоящем, заглянул в будущее, когда бумажные живые книги будут самыми ценными источниками для души и сердца. Но все это было после. Гости забыли о презентации книг, когда выходили и говорили множество добрых слов о мастере слова и пера, делились воспоминаниями, желали дальнейших творческих свершений.

В один из моментов Натиг Расулзаде, обладающий отменным чувством юмора, даже не выдержал и сказал ведущей мероприятия: "А когда мне дадут слово? Люди, наверное, уже устали слышать оды обо мне. Ведь это же моя встреча с читателями", - чем вызвал дружный смех гостей мероприятия.

Вообще презентация прошла очень интересно, в теплой и дружеской обстановке, сердца выступающих действительно были полны добрых слова в адрес писателя. И это было заслуженно! Ведь на книгах писателя выросло не одно поколение читателей, поставлены спектакли и сняты фильмы.

Натиг Расулзаде – писатель, киносценарист, драматург, народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат, член правления Союза писателей Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор свыше 200 рассказов и более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий. И это лишь малое, что можно написать о личности, чье творчество любимо далеко за пределами страны.

Среди выступающих были секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба и кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", а также российского ордена "Дружбы", народный писатель Чингиз Абдуллаев, депутат Милли Меджлиса, член Союза писателей Азербайджана, профессор Самед Сеидов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, член Союза писателей России и Русского географического общества, наш соотечественник Эльдар Ахадов, зампредседателя Русской общины Азербайджана, телеведущая Анастасия Лаврина, директор Дома русской книги Исрафил Исмайлов, ученый и общественный деятель Рауф Гасанов.

"После всех выступлений я почувствовал себя бронзовой статуей. Мне уже трудно что-либо говорить", - шутя сказал Натиг Расулзаде.

В своей дальнейшей речи он особенно остановился на привлечении читательской аудитории к печатной литературе.

"На протяжении последних десяти лет читатель, можно сказать, ушел в интернет, что считаю естественным процессом. Отрадно отметить, что за последние годы наблюдается обратный процесс, когда люди предпочитают покупать книгу и читать литературу, держа страницы произведений в руках. Во всем мире книги известных писателей выходят большими тиражами, нам необходимо, чтобы книги отечественных писателей, поэтов и литераторов доходили до наших читателей, увеличилась эта аудитория. Всегда говорю, что если чтение книг в интернете дает пищу для ума, то посредством живой бумажной литературы – для сердца и души.

Литература играет важную роль в расширении кругозора молодого поколения, формировании правильного мышления, будущего страны. Недавно я посетил Бакинскую международную книжную выставку, было приятно наблюдать, как представители разных поколений проявляли большой интерес к представленной литературе, приобретали сразу по несколько книг. Молодежь должна много читать, художественная литература – это прямой путь к сердцу и разуму человека", - отметил писатель.

Главное кредо Натига Расулзаде - это морально-нравственные ценности человечества, которые, по словам писателя, к сожалению, сегодня отошли на второй, заменив собой насилие, безвкусицу, пропаганду низменных чувств и стремлений.

В заключение писатель рассказал о книгах "Стоявший за дверью" и "Избранное", после чего провел автограф-сессию.

Произведения, собранные в новой книге "Стоявший за дверью", объединяют общий дух гуманизма, человеколюбия. Характеры, показанные в рассказах, проникнуты любовью – они надолго запоминаются как интересные, порой необычные, парадоксальные образы. Многие из рассказов в книге остросюжетные, криминальные, читаются на одном дыхание, другие – спокойное повествование о жизни персонажей. Но как и все предыдущие многочисленные книги автора, "Стоявший за дверью", так же как и "Избранные", учит нас быть добрыми, терпимыми, любить людей, природу, жизнь, подаренную нам в этом неспокойном и сложном мире.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)