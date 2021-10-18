Пусть текут воды могучего Днепра, или Как звучат произведения украинских поэтов на азербайджанском (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Союзе писателей Азербайджана (СПА) состоялась презентация антологии украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра", посвященной 30-летию независимости Украины, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовал народный писатель Азербайджана, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, народный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, секретарь Союза писателей по международным связям, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу, известные литераторы.

Гостями мероприятия стали депутаты Верховной Рады Украины, находящиеся с визитом в нашей стране. Среди них - сопредседатели межпарламентской рабочей группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх и Владимир Крейденко, заместитель председателя межпарламентской группы Людмила Марченко и другие.

Народный писатель Анар Рзаев проинформировал гостей о деятельности Союза писателей Азербайджана, реализуемых организацией проектах и мероприятиях. Гостям было рассказано об изданной антологии, а также произведениях, которые включены в книгу.

Сопредседатель межпарламентской рабочей группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх выразил признательность Союзу писателей Азербайджана за популяризацию в азербайджанской культуре классиков украинской литературы.

"Перевод на азербайджанский язык классиков украинской литературы – это еще один пример и свидетельство того, как в Азербайджане проходит популяризация украинской культуры. Отмечу также, что в Киеве действует Культурный центр Азербайджана, в котором граждане Украины могут ближе ознакомиться с азербайджанской культурой", - сказал Колюх.

Секретарь Союза писателей по международным связям, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу подчеркнул, что в антологии украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра" включены произведения 30 украинских поэтов.

"Эта антология будет способствовать более глубокому изучению украинской литературы в Азербайджане", - заявил он.

Говоря о работе над изданием, Бабуллаоглу отметил, что сначала был определен период, который должна была охватить антология. Принято решение, что это должны быть поэты, которые писали и творили со второй половины ХХ века, с начала 50-х годов вплоть до сегодняшнего дня. Творчество многих из них относится ко второй половине двадцатого века, а творчество остальных – к современному периоду.

С точки зрения хронологии единственным исключением стал Тарас Шевченко, так как составители хотели, чтобы великий поэт, символизирующий всю украинскую литературу, особенно поэзию, символизировал и сборник.

Отметим, что в книгу вошли стихи Тараса Шевченко, Лины Костенко, Бориса Олейника, Василя Стуса, Павло Мовчана, Любовь Голоты, Юрий Буряка, Александра Коротко, Дмитро Креминь, Тараса Федюка, Оксаны Пахлевской, Василя Герасимюка, Петро Мидянки, Светланы Короненко, Игоря Павлюка, Алексея Зараховича, Александра Кабанова, Дмитро Дроздовского, Марианны Кияновской, Владимира Костельмана, Сергея Жадана, Елены Дорофиевской, Жанны Безпятчук, Алены Малюга, Анны Малигон, Леси Мудрак, Вано Крюгера, Дмитро Чистяка, Мирослава Лаюка и Виталия Билозира.

Авторы классических переводов из Тараса Шевченко – Ахмед Джавад, Микаил Мушфиг и Расул Рза. Над другими текстами работали Эльхан Зал, Салим Бабуллаоглу, Гисмет, Гюнель Мовлуд, Гюнель Шамилгызы, Кенуль Гасангулу и Шафика Шафа. Составитель книги, вышедшей в серии DƏB, главный редактор серии, секретарь СПА Салим Бабуллаоглу. Консультант - посол Азербайджана в Украине, народный писатель Эльмира Ахундова.

Книга вышла в свет в издательстве Mütərcim при поддержке председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине, доктора юридических наук Хикмета Джавадова, который также является автором предисловия к антологии.

Над книгой работали Эмиль Джамалов (дизайн и верстка), Хаджар Тельмангызы (корректура). Художественную и техническую поддержку оказали Дмитро Стус, Дмитро Дроздовски, Константин Дорошенко, Вано Крюгер и Джейхун Касаман. В оформлении антологии, названной строкой из стихотворения великого украинского поэта и диссидента Василя Стуса, использованы рисунки великого художника Тараса Шевченко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)