"Культурное обновление" - знакомимся ближе с азербайджанцами, проживающими за рубежом

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана приступает к реализации нового мультидисциплинарного проекта "Mədəni yenilənmə" ("Культурное обновление"), сообщили Trend Life в министерстве.

Основная цель проекта - познакомить азербайджанскую публику с деятельностью наших талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке.

Проект "Mədəni yenilənmə" носит просветительский характер и направлен на то, чтобы сделать творчество наших соотечественников ближе и понятнее для молодежи.

"Mədəni yenilənmə" - это также попытка напомнить обществу о значимости роли деятелей искусства и науки в сложный пандемический период.

Организаторы проекта также считают крайне важным установление крепких связей между аудиторией в Азербайджане и нашими соотечественниками, проживающими в разных странах мира.

В зависимости от рода деятельности каждый участник проекта будет иметь возможность участвовать в мероприятиях различного формата (мастер-классы, лекции, творческие встречи, концерты, кинопоказы, моноспектакли и т.д.).

Первым гостем проекта станет театральный продюсер, режиссер, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Российского института театрального искусства (ГИТИС), кандидат искусствоведения, доцент Эльшан Мамедов.

Встреча с ним состоится 28 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Телефон для регистрации: (050) 246-92-92. Посещение мероприятия возможно только при наличии COVID-паспорта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)